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أخبار العالم

تطورات جديدة بشأن المصالحة الخليجية مع قطر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:56 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، إجراء بلاده لمناقشات مع السعودية، من أجل الوصول إلى المصالحة الخليجية. 

وقال بن عبد الرحمن من موسكو، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية: "نحن ثابتون على موقفنا بأهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي". 

وأضاف في تصريحاته أن بلاده أجرت مناقشات مع السعودية فقط حول المصالحة العربية، إلا أن الرياض كانت تمثل باقي الدول المقاطعة. 

وذكر أن: "هناك اختراق حدث قبل أسبوعين من خلال البيان الذي صدر عن وزير خارجية الكويت، وكان هناك اتفاق مبدأي لإطار عمل للوصول إلى المصالحة"، مضيفا "ننظر بإيجابية لهذه التطورات وثابتون على موقفنا بأهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي". 

وأكد على عدم وجود أي معوقات لحل الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أن أي معوقات تبرز يتم تجاهلها. 

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