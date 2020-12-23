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تفاصيل بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وصندوق مصر السيادي .. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:26 م
إبراهيم عشماوي رئيس
إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
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محمود محسن
أكد إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وهو الجهة المنوطة بتنمية وتطوير التجارة الداخلية، حريص على تفعيل اتفاقيات التعاون مع بعض الجهات بغرض تشجيع الاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية، والذى يعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وأضاف عشماوي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن البروتوكول الذي وقعه الجهاز مع صندوق مصر السيادى اليوم يركز على الاستثمار في المشروعات التي يتولاها المطورون التجاريون المتعاقدون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، الراغبون في إقامة مشروعاتهم، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة.

وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مساهمة الصندوق السيادى تتمثل علي سبيل المثال وليس الحصر في المساهمة النقدية أو المساهمة العينية بالأراضي، أو عن طريق تقديم خدمات لوجيستية، ليقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية من جانبه بالترويج لدي المطورين التجاريين المتعاملين معه.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بشأن وضع إطار تعاوني مع الصندوق لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الفرص الاستثمارية المقدمة من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية، من خلال شراكات إستراتيجية تسهم في تقديم فرص تمويلية للمستثمرين.

وقع على بروتوكول التعاون الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
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