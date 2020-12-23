هبة عثمان تكتب: توازنات سياسية

يبدو أن أثر زيارة الرئيس السيسي لفرنسا في 7 من ديسمبر الجاري والتي نتج عنها تقارب واضح المعالم بين البلدين، مازالت تلقي بظلالها على المشهد الإقليمي من خلال ردود الأفعال الأوروبية وغيرها، ما بين دول متحمسة ومباركة لذلك التقارب تجد لنفسها فيه فرصة لمصالح مشتركة، وبين دول تقف موقف التربص والعداء من ذلك التقارب الذي قد يتضارب مع مصالحهم كدول كبرى.





إن التقارب المصري الفرنسي لم يكن وليد تلك الزيارة ولكن عززته مقدمات سابقة، ففرنسا تعتبر من أوائل الدول الأوروبية الكبرى التي أعادت النظر في موقفها تجاه ثورة الـ 30 من يونيو فكانت البداية قبول فرنسا دعوة مصر لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.





توالت بعدها الزيارات الرئاسية والدبلوماسية والتي حملت في طياتها توافقات واستثمارات اقتصادية وتجارية وبنية تحتية - محدودة لحد ما مقارنة بغيرها - ، كما دعمت مصر في العديد من المواقف السياسية، وتعاظم ذلك الدعم كلما كان لمصر نفوذ فاعل وقوى على أفريقيا بشكل عام وعلى ليبيا الشقيقة المتاخمة لحدودها بشكل خاص، فقد حققت مصر تقدما ملحوظا في ملف الهجرات غير الشرعية القادمة من الأراضي الليبية كونها بوابة الساحل الأفريقي للشواطئ الأوروبية وذلك عبر البحر المتوسط.





وعلى صعيد آخر استطاعت مصر أن تغير موازين سوق السلاح العالمي الذي كان محصورا بالكاد بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، عملت مصر على تنويع مصادر السلاح منذ ثورة 30 يونيو، اتجهت مصر لفرنسا وكانت أول دولة تبرم صفقات لشراء الرافال والميسترال وجوويند وغيرها، تلك النقلة كان لها أثر كبير على فرنسا والعالم، ففرنسا تعي أن العديد من الدول الأخرى تعتمد في اختياراتها للأسلحة على صفقات القوات المسلحة المصرية لما لها من خبرات واسعة في هذا المجال حيث تخضع لدراسات استراتيجية متعمقة ودقيقة، فاستطاعت فرنسا وغيرها بفضل مصر أن تجد لنفسها موطئ قدم في سوق السلاح العالمي، ولكن لم تسلم فرنسا من الضغوطات الخارجية الدولية الناتجة عن تلك الخطوة (مظاهرات السترات الصفراء - العمليات الإرهابية المتتالية) فوجدت فرنسا نفسها مجددا في حاجة إلى الخبرات المصرية للقضاء على الإرهاب الذي كانت قد آوته بمزاعم حرية التعبير، وبذلك تتخذ فرنسا مسارا جديدا مختلفا عن مثيلاتها من دول الاتحاد الأوروبي يعيد لها ثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي بعيدا عن تبعية الدول الغربية الكبرى.





وبالرغم من توافق المصالح المشتركة بين مصر وفرنسا عسكريا واقتصاديا وسياسيا، إلا أن مصر لم تسلم من محاولات فرنسا الضغط عليها من آن لآخر خاصة فى ملف حقوق الإنسان، محاولة جني مكاسب مختلفة إما مكاسب انتخابية أو مكاسب اقتصادية (كملف الطاقة ومنتدى شرق المتوسط أو غاز لبنان) أو مكاسب عسكرية (كالضغط لإبرام صفقات سلاح جديدة)، ولكن كان رد القيادة السياسية المصرية واضحا تجاه تلك المحاولات بشكل قاطع، فقد أعلنتها مصر صراحة أنه لن يكون هناك صفقات عسكرية كبيرة أو ابرام اتفاقيات طاقة (غاز أو بترول أو كهرباء)، إلا إذا قابلتها استثمارات كبيرة وتبادل تجاري عادل بين البلدين، فلن تقبل مصر استنزافها وابتزازها اقتصاديا وعسكريا، فمصر دولة عريقة قادرة على حماية ثرواتها ودفع عجلة التنمية المستدامة.





إن مصر تدرك جيدا أن السبيل الأفضل للإفلات من المؤامرات التي تحاك ضدها هو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لأن إقبال الاستثمار الأجنبي على دولة هو بحد ذاته دليل قطعي على استقرارها وقوتها، فلا أحد سوف يغامر باستثماراته في دولة غير مستقرة أو عاجزة عن حماية مقدراتها.





هنا خففت فرنسا الضغط عن ملف حقوق الإنسان وخفضت نبرتها في مقابل إعلاء لغة أقوى وهي لغة المصالح المشتركة.

هذا تماما ما يجري أيضا مع إيطاليا حيث إنها دولة كبرى ذات علاقات تاريخية ممتدة مع مصر وتشترك معها في علاقة ثنائية قوية خاصة في ملف الطاقة من خلال "شركة إيني الإيطالية للبترول" والتي تنقب عن الغاز في شرق المتوسط، والتي تأمل في استكمال عمليات التنقيب عن الغاز في الغرب والبحر الأحمر.





وعلى الصعيد السياسي هناك تنسيق وتشاور مستمر بين مصر وإيطاليا فيما يخص العديد من القضايا "ليبيا وشرق المتوسط ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية" وبالأخص القضية الليبية خاصة مبادرة "إعلان القاهرة" تحت الرعاية المصرية لحل الأزمة الليبية وإدراكها للدور المصري الفاعل والذي يمثل عاملا محوريا في هذه القضية، هذا بخلاف السعي لتطوير التعاون المشترك على الصعيد التجاري والعسكري بين البلدين.





حاول كلا الطرفين تجاوز محاولات اصطنعتها أطراف قامت بتفجير القنصلية الإيطالية في القاهرة، واختلقت ادعاءات حول قضية الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني"، فقد سارعت مصر بمساندة إيطاليا ودعمتها في الفترة العصيبة التي مرت بها منذ اندلاع جائحة كورونا بإرسال مساعدات طبية وغيرها تساعدها على تجاوز المحنة.





ولكن من المرجح أنه مع إعلان التقارب المصري الفرنسي استشعرت ايطاليا خطرا يهدد مصالحها في المتوسط وتحديدا في ليبيا، فالتنافس الفرنسي الإيطالي على ليبيا له بعد تاريخي، ولكل طرف منهما أجندته الخاصة.. حيث شهدت الفترة السابقة تراشقا من خلال تصريحات رسمية لمسؤولين فى باريس وروما، ولكن مصر حسمت الأمر بإعلان الرئيس السيسي أن خط سرت/ الجفرة خط أحمر ولن تسمح مصر بتجاوزه للحفاظ على عمقها الاستراتيجي ولصون ثروات ليبيا الشقيقة من الأطماع المستعرة.





ربما تحاول إيطاليا الضغط على مصر باللعب على ملف حقوق الإنسان -التهمة سابقة التجهيز لكل من يناوئ مصالح الغرب- عبر محاولة استغلال قصة هي نفسها تعلم جيدا أنها مختلقة واستخدامها كورقة ضغط على مصر واختلاق شاغل جديد يجبر مصر على قبول وضع يحقق مصالح إيطاليا في ليبيا، أو أن تبحث روما عن بديل للسراج يلعب لصالحها وهذا ما انتهجته سابقا مع فايز السراج القادم على متن فرقاطة حتى تحمي مصالحها في غرب ليبيا حيث مقرات شركات التنقيب الإيطالية.



