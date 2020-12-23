السيد سلامة أمينًا عامًا لمصلحة الشهر العقاري

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بتكليف السيد سلامه أمينا عاما لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.





وتضمن قرار وزير العدل أن يتم العمل به بدءا من الأربعاء ولمدة ٦اشهر.





وحاز قرار وزير العدل على ثقة إتحاد موثقي مصر، والذين باركوا قرار التعيين، وتنموا للأمين العام التوفيق والنجاح.





وشغل السيد سلامه منصب المدير العام للتفتيش الفني على مكاتب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء قبل أن يصدر قرار بتعيينه أمينا عاما للشهر العقارى، خلفا لجمال ياقوت الأمين العام السابق.



