السيد سلامة أمينًا عامًا لمصلحة الشهر العقاري

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بتكليف السيد سلامه أمينا عاما لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
وتضمن قرار وزير العدل أن يتم العمل به بدءا من الأربعاء ولمدة ٦اشهر.
وحاز قرار وزير العدل على ثقة إتحاد موثقي مصر، والذين باركوا قرار التعيين، وتنموا للأمين العام التوفيق والنجاح.
وشغل السيد سلامه منصب المدير العام للتفتيش الفني على مكاتب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء قبل أن يصدر قرار بتعيينه أمينا عاما للشهر العقارى، خلفا لجمال ياقوت الأمين العام السابق.
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل قد اصدر كتابا دوريا رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠٢٠ شهر عقاري.
تضمن الكتاب خفض العمالة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بنسبة ٢٥% كحد أدنى اعتبارًا من السبت ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك لضمان حسن سير العمل واستمراره وتحقيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
واتخذت مصلحة الشهر العقارى عددا من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد منها تحديد بوابات للدخول والخروج بكافة البوابات في مقار الشهر العقارى.
و تضمنت تحديد موعدين لحضور الموظفين، وموعدين للانصراف منعا للتكدس، وتحديد لجان داخل مكتب شهر عقاري للتأكد من ارتداء المترددين على المكاتب كمامات طبية وكذلك السماح بدخول ذوي الشأن فقط لمقار الشهر العقارى.