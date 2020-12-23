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تعليم

وكيل طب عين شمس : نماذج المحاكاة تسمح بدمج التعليم والممارسة في آن واحد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:51 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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حسام الفقي
قالت الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن التعليم الطبي عبر نماذج المحاكاة يواكب التطور الحادث في مجال التعليم ككل والتعليم في المجال الطبي بشكل خاص، ويعد بمثابة نقلة نوعية ومستقبلية، كما يتيح فرصا أفضل للتدريب والتعليم السريري مع تقليل نسبة الخطأ قبل إتاحة الفرصة لطلاب كلية الطب للتعامل المباشر مع المرضى. 

وأضافت الدكتورة شهيرة خلال تصريحاتها لصدى البلد أن الوحدة تم افتتاحها في يناير الماضي؛ ليكون مركزا تدريبيا للمحاكاة معتمدا دوليا، بما يسمح بدمج التعليم والممارسة في آن واحد.

وأكدت وكيل كلية الطب أن  قطاعي التعليم والصحة يتلقى اهتماما بالغا من الدولة المصرية لما يشكله من دور جوهري للتنمية المستدامة، موضحا أن مركز المهارات والمحاكاة السريرية يقدم البيئة المثالية للتدريب الصحي الدقيق وفق معايير عالمية للطلاب والكوادر الطبية والصحية بما يضمن سلامة المرضى، وتقليل الأخطاء الطبية.

وأشارت إلى أنه يمكن من خلال نماذج المحاكاة اكتساب المهارات الإجرائية، و تشمل التدريب على خياطة الجروح، الحقن الوريدي و العناية الطبية الطارئة المتقدمة لمجرى التنفس وقياس الضغط والسكر بأعلى دقة . 
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