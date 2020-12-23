مصر دولة ذات سيادة يحكمها زعيم وطنى قوى.. محمد أبو العينين: تواصلت مع أعضاء في البرلمان الأوروبي لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن حقوق الإنسان في مصر.. والجزيرة وأهل الشر يقفون وراء القرار الأخير

أبو العينين خلال ندوة "الموقع":

- قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر يحمل كثيرا من المغالطات





- يجب ان نبادر بتوضيح الحقائق ولا نتحول لرد فعل في حملات الهجوم الممنهجة





- الجزيرة تعادي المشروع المصري الذي ينجزه الرئيس عبد الفتاح السيسي





- السيسي وحد المصريين في مسار التنمية والبناء





- الحكومة لديها طاقة احتمال ويجب التعامل بحذر في الفترة الحالية





- "الموقع" يكرم النائب محمد أبو العينين تقديرا لإسهاماته الاقتصادية والاجتماعية





أكد النائب محمد أبو العينين ، عضو مجلس النواب، أنه تواصل مع أعضاء من البرلمان الاوروبي، بعد صدور قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، لتوضيح كثير من الحقائق.





وقال "أبو العينين"، خلال ندوة نظمها موقع "الموقع"، إن قرار البرلمان الأوروبي وما حمله من مغالطات تتعلق بحقوق الإنسان في مصر، تقف وراءه قناة الجزيرة القطرية، بسبب معاداتها للمشروع المصري، وما حققته مصر من إنجازات على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأوضح أن اللعبة التي تمارسها الجزيرة، تراهن فيها على تغيير السياسة الامريكية، غير مدركة أن مصر دولة ذات سيادة ويتولى شئونها زعيم لا يقبل التدخل في شئونها.









وأكد أن موقف البرلمان الأوروبي من مصر، يقف خلفه مجموعة كبيرة من أهل الشر وهم يستغلون الظروف ويلعبون بكل شيء.





وحول قضية الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، قال النائب محمد أبو العينين، إن الحكومة والقضاء الإيطالي لم يوجها اتهاما للحكومة المصرية في قضية ريجيني.





وأضاف أبو العينين أنه أول مرة يكشف أن هناك 4 أشخاص متورطون في هذه القضية، مضيفًا أن القاضي الإيطالي أشار إلى أن هناك شخصا أراد الوقيعة بالحكومة الإيطالية في هذه القضية.





وأكد أنه ذهب إلى البرلمان الإيطالي 5 مرات، وعندما تحدث في القضية أقنع أعضاء البرلمان برؤية مصر مؤكدًا أهمية المبادرة بتوضيح الحقائق، وألا نتحول إلى رد فعل في حملات الهجوم الممنهجة على الدولة المصرية.

وأشاد النائب محمد أبو العينين، بوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي استطاع أن يدير مقدرات مصر بإدارة حكيمة، ونجح في جمع المصريين على كلمة سواء، وتوحيد صفوفهم بعد التصدي للإرهاب، ليدفع الدولة بكامل فئاتها إلى مسار واحد هو مسار البناء والتنمية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2016ـ كان هناك تنمية واضحة وتطور كبير، من حيث انخفاض معدلات الإرهاب وزيادة الأعمال، وانخفاض معدلات التضخم والبطالة.





وأضاف أبو العنين، أن المشروعات القومية العملاقة التي دشنها الرئيس، ساهمت في تحقيق قيمة مضافة في كافة القطاعات، وضرب مثالا بالعاصمة الإدارية الجديدة وارتفاع قيمة سعر متر الأرض التي كانت الدولة تمنحه في السبعينيات وما بعدها بما لا يزيد على 50 قرشًا للمتر، ليؤكد على أهمية المخططات التي نبعت من رؤية الرئيس، والتي ساهمت في دفع الاقتصاد المصرية، واصفا ما حققه الرئيس في السنوات الأخيرة بأنه معجزة اقتصادية.





وقال إن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم وهو يقود الدولة بمخطط عبقري، وسعى أن يدخل بمصر إلى الثورة الصناعية الرابعة.





وتابع: الرئيس السيسي أنقذ مصر من “الأيام السودة والنفق المظلم”، مبينًا أنه وضع مصر كان أشد سوءًا من الدول الخارجة التي تخوض الحروب، نتيجة لعدم وجود استقرار في الأوضاع الأمنية.





وأوضح النائب أبو العينين أن القوات المسلحة قادت عملية التجميع في كل المؤسسات بالدولة، سواء كانت في مواجهة الإرهاب والتسليح والتنمية، في الفترة التي كانت تعمل التنظيمات الإرهابية في الاستيلاء على سيناء وتحويلها إلى بؤرة للتنظيمات الإرهابية.





وحول أداء الحكومة، قال أبو العينين، إن الحكومة تصدر قرارات في صالح القطاع السياحي باستمرار، وأنه يجب التعامل بحذر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة رسم رؤى المستقبل، لأن الدولة لا تستطيع حمل الكثير من الأعباء.





وقال: “لا يوجد أمامنا غير الاستثمار والمشاركة الكبرى من قطاعات الاستثمار المصري والعربي والأجنبي”.





وتابع أنه لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة، لأن المصلحة الكبرى مصلحة الوطن.





وفي ختام الندوة، كرم موقع” الموقع” النائب محمد أبو العينين؛ وذلك تقديرًا لإسهاماته الاقتصادية والاجتماعية المتعددة، بالإضافة إلي حصوله علي جائزة فخر العرب ٢٠٢٠ كأفضل الشخصيات تأثيرا فى الاقتصاد العربي.





ومنح محسن عبد الرحمن رئيس التحرير درع الموقع لرجل الأعمال تقديرا لجهوده الضخمة في تطوير ونشر الصناعة المصرية في جميع أنحاء العالم.