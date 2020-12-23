حالة قلق .. الحكومة: سنتجاوز 1000 إصابة يومية بـ كورونا خلال الفترة المقبلة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك ارتفاعا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، وعدد الإصابات اليوم وصل لـ 911 حالة.





وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن عدد الإصابات بكورونا يعبر عن حالة قلق، والإصابات ستتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال الأيام المقبلة.





ولفت إلى أن هناك 363 مستشفى عزل، والمواطنون عليهم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وعلى الجميع الحذر من السيناريو الأسود، وهو الارتفاع الشديد فى الإصابات.





وأشار إلى أنه سيتم إلغاء جميع المراسم الاحتفالية برأس السنة، وأوضح أن أى فندق سيقيم حفل رأس سنة سيتم توقيع عقوبة عليه، وستكون هناك إجراءات قاسية منها سحب التراخيص.



