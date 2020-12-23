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السيناريو الأسود.. مصر تسجل 911 إصابة بـ كورونا وتحذير شديد اللهجة للمواطنين.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:41 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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البهي عمرو
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك  363 مستشفى عزل، والمواطنون عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحذر من السيناريو الأسود، وهو الارتفاع الشديد فى الإصابات.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن هناك ارتفاعاً فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، وعدد الإصابات اليوم وصل لـ 911 حالة وعدد الإصابات بكورونا يعبر عن حالة قلق، و الإصابات سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أنه سيتم إلغاء جميع المراسم الاحتفالية برأس السنة، وأوضح أن أى فندق سيقيم حفل رأس سنة سيتم توقيع عقوبة عليه، وستكون هناك إجراءات قاسية منها سحب التراخيص.
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