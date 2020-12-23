برلماني: مصر تسعى لتصدير الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول

قال النائب المهندس عبدالسلام الخضراوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى أولوية كبرى للتنمية خاصة الصناعية، وذلك باستغلال موارد الدولة التي أنعم الله بها على مصر وعلى رأسها الغاز والنفط، وهو ما ظهر في الاكتشافات الأخيرة في هذا المجال وآخرها اكتشارف شركة إيني الإيطالية.





وأعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف بترول جديد، في امتياز مليحة في الصحراء الغربية، يضيف نحو 10000 برميل بترول يوميًا إلى إجمالي إنتاج إيني في الصحراء الغربية لمصر.





وأكد الخضراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر أصبحت في مقدمة الدول المنتجة للغاز في الشرق الاوسط، بجانب النفط، حيث نجحت الدولة في الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز، على أن تشهد المرحلة المقبلة فائضا في الانتاج والتصدير للخارج.





وأضاف النائب أن النفط أيضا يشهد اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بهدف تعظيم الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي كما هو الحال في الغاز، كجزء من استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.