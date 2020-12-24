2020 شهد فتح 11 سوقا جديدة.. الحجر الزراعى: الصادرات المصرية أصبح لها سمعة عالمية رنانة

أكد إسلام فرحات مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى نجحت فى وضع خطة طموحة لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية للأسواق الحالية وإنهاء التشديدات الرقابية من الدول الخارجية.

وأشار فرحات في تصريح لـ صدى البلد، إلى أن إجمالى الأسواق التى تم فتحها منذ عام 2018 حتى عام 2020

بلغت

ما يزيد عن 40 سوقا جديدة، منها 11 سوقا منذ يناير 2020 وحتى تاريخه.