2020 شهد فتح 11 سوقا جديدة.. الحجر الزراعى: الصادرات المصرية أصبح لها سمعة عالمية رنانة
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:16 ص
أكد إسلام فرحات مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى نجحت فى وضع خطة طموحة لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية للأسواق الحالية وإنهاء التشديدات الرقابية من الدول الخارجية.وأشار فرحات في تصريح لـ صدى البلد، إلى أن إجمالى الأسواق التى تم فتحها منذ عام 2018 حتى عام 2020 بلغت ما يزيد عن 40 سوقا جديدة، منها 11 سوقا منذ يناير 2020 وحتى تاريخه.
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وأضاف: "من أهم تلك الأسواق، فتح السوق النيوزيلندى أمام البرتقال المصرى، وفتح سوق سلطنة بروناى أمام البصل المصرى، وفتح السوق الأرجنتينى أمام الموالح المصرية، وفتح السوق الهندى أمام البطاطس".
وتابع فرحات"، قائلا: إنه تم أيضا فتح سوق دولة موريشيوس أمام البطاطس، وسوق البرازيل أمام الموالح المصرية، وسوق اندونيسيا أمام الجريب فروت، وسوق الموالح لدولة أوزبكستان، وفتح سوق الرمان لدولة السلفادور، كما تم فتح سوق اليابان أمام الموالح المصرية وأيضا تم فتح سوق المملكة العربية السعودية أمام صادرات شتلات الموالح المصرية".
وأضاف أن نجاح الإدارة المركزية يأتى من خلال تنويع الأسواق المصدر إليها السلع بالإضافة إلى تنويع السلع نفسها والتنويع داخل النوع نفسه فمثلا الموالح لا تعنى البرتقال فقط بل تشمل الليمون والجريب فروت بأنواعه والمندرين والتانجرين والكلمنتين وغيرها بعكس ما كان متبع في الماضي وهو التركيز على سلعة معينة وسوق معين.
وأوضح أن أهم الصادرات فى المحفظة التصديرية للزراعة المصرية هى (الموالح - البطاطس - العنب -البصل -الرمان- الفراولة -المانجو -الثوم -الفاصوليا وغيرها من الحاصلات).
وأكد مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعى بوزارة الزراعة أن تشديد الرقابة ومنع التلاعب، أتى بثمار جيدة وانعكست على حجم وجودة الصادرات الزراعية المصرية التى أصبحت لها سمعة عالمية رنانة بجميع أنحاء الكرة الأرضية ومختلف القارات.