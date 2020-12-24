نواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية.. الشوباشي باكية: السيسي رد اعتبار المرأة.. وبكري: نتمنى أن يكون هناك استجواب كل شهر

أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية

أمين مجلس النواب: ٩٠ نائبا استخرجوا كارنيهات العضوية

بكرى: برلمان 2021 يمثل كل الأطياف السياسية.. ونتمنى أن يكون هناك استجواب كل شهر

فريدة الشوباشي تبكي في أول يوم لها داخل البرلمان.. وتؤكد: السيسي رد اعتبار المرأة

الجارحي: مستقبل وطن يمتلك أجندة تشريعية كبيرة













توافد نواب القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد على مجلس النواب، لاستخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021.



وقال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي إن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم ٩٠ نائبا من نواب الجيزة قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، البالغ عددهم ١٠٠.

وأضاف فوزي أن النواب الذين حضروا إلى مقر مجلس النواب حصلوا على بطاقات العضوية، لافتا إلى أنه بإمكان النواب الذين لم يحستلموا بطاقات العضوية، أن يحضروا في أي يوم آخر.

وأشار فوزي إلى أن مجلس النواب الجديد يتضمن مشاركة فاعلة للمرأة والأحزاب السياسية، وضم ١٤٨ سيدة، و٤٧٢ نائبا حزبيا، و٩٨ مستقلا.

وحول العلاقة بين مجلسي النواب والشيوخ، لفت الأمين العام لمجلس النواب إلى الاحترام يسود العلاقة بين المجلسين.



بدوره أبدى النائب مصطفي بكرى عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، تفاؤله ببرلمان 2021 لافتا إلى أنه يضم 13 حزبا سياسيا، 12 حزب فى القائمة الوطنية وحزب النور ، وتنسيقية شباب الاحزاب، إضافة إلى الأحزاب المعارضة، كما يضم كافة الأطياف السياسية فى المجتمع حيث حصل حزب النور على 7 مقاعد، بجانب 95 مستقل مما يخلق حالة من الجدل ، وسيجعل هناك حالة من الحوار والنقاش البناء تحت قبة البرلمان وكل ذلك يصب فى مصلحة الوطن.





وأضاف بكرى فى تصريحات له اليوم على هامش إستخراج كارنية عضوية برلمان 2021: نتمنى أن يناقش البرلمان كل شهر استجواب، بالتالي سيدفع بالدولة المصرية لمواجهة كافة المشاكل، مشيرًا إلى أن دور البرلمان هو الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ورأينا التحديات التى تواجه الدوله المصرية وموقف البرلمان الاوربي والإدعاءات الكاذبة التى توجه ضد الدوله المصرية ، وبالتالي لابد أن يكون برلمان مصر قوي ويكون على قدر التحديات والتى تواجه مصر ، ولابد أن نبني بلد قوي.





وأكد النائب مصطفي بكرى أن ما تحقق على أرض مصر، من إصلاحات إجتماعية وإقتصادية منذ 2016 لصالح الطبقة المتوسطة حيث أنها رمانه الميزان للمجتمع ، ونتمني تراجع الاسعار ايضا ، والمشروعات القومية تصل لجميع المناطق والمحافظات.





من جانبها أشادت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب بتمثيل المرأة تحت قبة البرلمان ووجهت عقب استلام الكارنيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة " الرئيس طبق مقولة أن المرأة نصف المجتمع عملا وفعلا و رد اعتبار المرأة بعد حقبة كنا نسمع فيها أن المرأة عورة.

وأكدت الشوباشي أن هذا يعكس ثقة الرئيس بالمرأة و الله توج مشواري بشرف العضوية بمجلس النواب موضحة أن الانتخابات البرلمانية اتسمت بالشفافية و النزاهة بشهادة المراقبين مضيفة " ولا يوجد مخالفات انتخابية كما اننا نتمتع بحرية الرأي و التعبير".

وأشارت إلى النواب يجب أن يردوا الجميل لمن وثقوا بهم ولمن انتخبوهم مضيفة " الانتماء للبرلمان شرف كبير ولم استطع أن أحبس دموعي بعد استلام كارنيه العضوية و هذا تكريم لمشواري.





فيما قال محمد الجارحي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية ، ان البرلمان السابق عمل في ظروف استثنائية ، وحقق نجاحات كبيرة وسيعمل البرلمان الجديد علي استكمال ما قام به سابقه .

واكد الجارحي في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، علي هامش استخراجه كارنيه عضوية البرلمان ، ان حزب مستقبل وطن الذي ينتمي اليه ، يمتلك اجندة تشريعية كبيرة ، ستساهم جميعها في تحقيق المصالح العليا للوطن .

واشار الجارحي ، الي ان الاجندة تشريعية التي يمتلكها الحزب بمثابة تروس قوية تهم المواطن ، والدولة المصرية ، حيث ترتكز علي تطوير التعليم والصحة و الاسكان والاستفادة من التجارب العالمية المختلفة .

وأكد الجارحي ، انه ملتزم حزبيا فيما يتعلق بالترشح في انتخابات هيئة مكاتب اللجان ، مشيرا الي ان الحزب يضم كوادر علي درجة كبيرة من الكفاءة في مختلف المجالات .



