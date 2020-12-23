التعليم العالي: 80% من مرضى كورونا لا يحتاجون دخول مستشفيات عزل..فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ان 80٪ من مرضى الموجة الأولى من فيروس كورونا لا يحتاجون الى الدخول مستشفيات العزل حيث كانوا في حاجة فقط إلى العزل المنزلي.
وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن هناك 20% كانوا فقط في حاجة الى دخول المستشفيات ولكن البعض منهم يعاني من أعراض ضيق تنفس ويحتاج فقط إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعي.
أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن مستشفيات العزل بمحافظة القاهرة بعد تزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الصحة، ان مستشفيات العزل جاهزة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى استخدام بروتوكول العلاج المحدث للوصول الي افضل النتائج.
وأشارت الوزارة، انها تقوم بكافة الإجراءات الاحترازية والوقاية لمواجهة الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105.