التعليم العالي: 80% من مرضى كورونا لا يحتاجون دخول مستشفيات عزل..فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ان 80٪ من مرضى الموجة الأولى من فيروس كورونا لا يحتاجون الى الدخول مستشفيات العزل حيث كانوا في حاجة فقط إلى العزل المنزلي.





وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن هناك 20% كانوا فقط في حاجة الى دخول المستشفيات ولكن البعض منهم يعاني من أعراض ضيق تنفس ويحتاج فقط إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعي.



