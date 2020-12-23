أحمد موسى: التطعيم الصينى الخاص بـ كورونا أمن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن التطعيم الصينى الخاص بفيروس كورونا أمن، موضحًا أن هناك دول كثيرة قامت بتطعيم مواطنيها بلقاح كورونا.





وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" أن مملكة البحرين بدأت فى تطعيم مواطنيها بلقاح سينوفارم الصينى ضد كورونا.





ولفت أحمد موسى إلى أنه الإمارات هى الأخري بدأت فى تطعيم مواطنيها، و كشف أن الدول لن تقوم باعطاء مواطنيها اللقاح الأ اذا كان أمنًا.





وأشار إلى أن :" مفيش حد يقدر يضحي بأخر ويعطى له اللقاح السيسي" معلقًا :" اللقاح أمن ولا يوجد به مشكلات.







