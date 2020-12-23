ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: التطعيم الصينى الخاص بـ كورونا أمن

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:16 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
Advertisements
البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن التطعيم الصينى الخاص بفيروس كورونا أمن، موضحًا أن هناك دول كثيرة قامت بتطعيم مواطنيها بلقاح كورونا.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" أن مملكة البحرين بدأت فى تطعيم مواطنيها بلقاح سينوفارم الصينى ضد كورونا.

ولفت أحمد موسى إلى أنه الإمارات هى الأخري بدأت فى تطعيم مواطنيها، و كشف أن الدول لن تقوم باعطاء مواطنيها اللقاح الأ اذا كان أمنًا.

وأشار إلى أن :" مفيش حد يقدر يضحي بأخر ويعطى له اللقاح السيسي" معلقًا :" اللقاح أمن ولا يوجد به مشكلات.


وتابع الإعلامى أحمد موسى، إن هناك ارتفاعا كبيرا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أنه يتعجب من سير المواطنين فى الشوارع بدون كمامة، وانفعل قائلا : " مش عارف الناس اللى بتنزل من البيت بتنزل من غير كمامة ليه .. هو مفيش خوف من كورونا.. ولما الأعداد هتكثر مش هيكون فى تكدس بالمستشفيات".

وكشف أحمد موسى  " أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد حذرت من الفترة المقبلة، , وأن نسبة إصابة الشباب بكورونا 25%.

ولفت أحمد موسى إلى أن المواطنين الذين يسيرون فى الشوارع فى الفترة الأخيرة بدون كمامة عليهم من اليوم السير بكمامة منعًا من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الوضع صعب وخلال الأيام المقبلة سيرتفع عدد الإصابات لـ أكثر من 1000 إصابة فى اليوم هذا أمر خطير.

وأوضح أنه لا يوجد إنتاج للقاح كورونا يكفى العالم، و أن الغمارات تواصل التطعيم بلقاح شركة سينوفارم الصينية ضد كورونا. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مراسل صدى البلد بـ بروكسيل: تطعيم مواطني بلجيكا بلقاح فايزر بداية من منتصف ديسمبر

بينها المغرب.. انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في دول حول العالم.. فيديو

وصل إلى مصر.. لقاح سينوفارم الصيني قصة بارقة أمل لنهاية كورونا في العالم العربي

بعد وصول أول شحنة مصر.. فاعلية اللقاح الصيني سينوفارم ومدى اختلافه عن اللقاحات الأخرى

أحمد موسى متسائلا: هل اللقاح الصيني حلال لـ تركيا وحرام على مصر.. فيديو

أحمد موسى: مطلوب خطة واضحة لتوزيع لقاح كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

مفيش مبرر.. انفعال تامر أمين بسبب تأجيل قمة الأهلي والزمالك|شاهد

سيشفى الملايين.. تنبؤات بنهاية معاناة مرضى السرطان فى2021

دخلنا في الموجة الثانية.. أبرز 20 تصريحا لـ وزيرة الصحة في مؤتمر مستجدات كورونا

قرار عاجل من الرئيس اللبناني بشأن كورونا

الصحة السعودية تصدر بيانا عاجلا حول لقاح كورونا

بكلمات مؤثرة.. سمر مرسى تودع والدها: هتفضل في قلبي لغاية ما نتقابل تاني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قبعة جذابة ومكياج ناعم.. سلمى أبو ضيف فى إطلالة أنيقة.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. وصفة لتخسيس البطن.. وزوجة ماجد المصري فى إطلالة جديدة

برفقة حصان .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام