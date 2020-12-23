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محافظات

محافظ الغربية: إغلاق 1034 منشأة لمخالفة مواعيد التشغيل الجديدة و102 مركز للدروس الخصوصية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:38 م
صدى البلد
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احمد علي
اعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن إغلاق عدد ١٠٣٤ منشأة مخالفة لمواعيد التشغيل الجديدة التي أصدرها وزير التنمية المحلية في الأول من ديسمبر الحالي، في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم غلق ٢٢٨ محلا، وعدد (١٤) سوقا، و٨٧ مطعما، و١٤١ مقهى، و١٠٦ ورشة و ٤٥٨ منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية.


وقال المحافظ إنه تم أيضا غلق وتشميع عدد (١٠٢) مركز للدروس الخصوصية، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الجميع.

وناشد محافظ الغربية أصحاب المحلات والمقاهي والورش للالتزام بمواعيد الفتح والغلق الجديدة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدا على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصًا على صحة المواطنين في ظل عودة انتشار الوباء.
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