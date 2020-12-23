محافظ الغربية: إغلاق 1034 منشأة لمخالفة مواعيد التشغيل الجديدة و102 مركز للدروس الخصوصية

اعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن إغلاق عدد ١٠٣٤ منشأة مخالفة لمواعيد التشغيل الجديدة التي أصدرها وزير التنمية المحلية في الأول من ديسمبر الحالي، في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم غلق ٢٢٨ محلا، وعدد (١٤) سوقا، و٨٧ مطعما، و١٤١ مقهى، و١٠٦ ورشة و ٤٥٨ منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية.





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وقال المحافظ إنه تم أيضا غلق وتشميع عدد (١٠٢) مركز للدروس الخصوصية، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الجميع.



