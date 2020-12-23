ليس لدينا إقصاء مباشر.. وزير الأوقاف السوداني يوضح لـ صدى البلد كيف طهر الوزارة من الإخوان

قال الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني، إن وزارة الأوقاف بالسودان نجحت في الإطاحه بالأئمة والقيادات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بتشكيل لجنة في مجلس السيادة الانتقالي، لإزالة التمكين الذي تم في عهد الإخوان، وبدأنا بمجمع الفقه الإسلامي، وتم فصل بعض المنتمين طبقا للقانون، هناك أشخاص من الإخوان تم توظيفهم في الديوان العام طبقا لقانون الخدمة المدنية، هؤلاء موظفون ولا يمكن اتخاذ أي إجراء معهم، وهناك آخرين تم تعيينهم عن طريق التوصية، وتم فصلهم.

وأضاف مفرح في تصريحات لـ "صدى البلد" قائلا: "أما من ينتمي للحركة الإسلامية ومعينًا طبقا لقانون الخدمة المدنية، إذا وقع منه أي خرق للمبدأ العام للوزارة لن نتركه، وعلى مستوى الأئمة والدعاة التابعين للحركات الإسلامية، وضعنا لائحة لتنظيم دور العبادة، ومن ضمنها لابد من حدوث عملية إحلال وحل الجمعيات ولجان المساجد، وتركنا لجنة المسجد التي تأتي عن طريق الجمعية العمومية، وهي المكلفة باختيار الإمام والخطيب وأمن المسجد، وجميعهم يلتزمون بخطة الوزارة والمنهج العام للدولة ومحاربة التطرف والامتناع عن التشدد.





وتابع: لدينا مراكز للرعاية والتحصين الفكري يختص بالجماعات العلمانية والفكرية، ويُعنى بالحوار والنقاش والحجة والبرهان، والذي ينضم لهذا المشروع الوسطي المعتدل من المنتمين لجماعة الإخوان، يحدث له اندماج في المجتمع والدولة تساعده في ذلك، وتوفر له فرص العيش ويكون تحت الرقابة، هذا المركز يتبع مركز الفقه الإسلامي وبدأ العمل به منذ شهرين.



