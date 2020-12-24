نشاط مكثف لرئيس مجلس الشيوخ.. المستشار عبد الرازق يلتقي وفدا برلمانيا من إندونيسيا لنقل خبرات مصر القانونية.. ويستقبل رئيس جامعة الفيوم

للاستفادة من خبرات مصر القانونية.. وفد برلماني من إندونيسيا يزور مجلس الشيوخ

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يتلقى دعوة لزيارة البرلمان الإندونيسي.. و يستقبل رئيس جامعة الفيوم





استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفدًا برلمانيًا إندونيسيًا رفيع المستوى، برئاسة الدكتور فاضل محمد نائب رئيس مجلس الشورى الأندونيسي، أعقبه لقاء مع الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.





ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالزيارة مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي تمتد سياسيًا ودينيًا وثقافيًا لعقود طويلة، مؤكدًا حرص مجلس الشيوخ بأعضائه و قيادته على العمل لتطوير ودعم هذه العلاقة للأفضل.





وتلقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعوة لزيارة البرلمان الإندونيسي.





من جهته، أكد الدكتور فاضل محمد نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي سعادته بتقديم التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، مشيرًا إلي أنه ينقل تحية وتهنئة رئيس الجمهورية الإندونيسي ورئيس المجلس الاستشاري الشعبي له، ودعوته له لزيارة البرلمان الإندونيسي.





وأشار إلى تطلعه للاستفادة من خبرات رئيس مجلس الشيوخ المصري القانونية والدستورية، وكذلك الاستفادة من جهود مصر في مجال محاربة الإرهاب.. ذلك المجال الذي يعاني منه العالم أجمع، لافتًا إلى أهمية دور الأزهر الشريف في مصر والذي يمثل الإسلام الوسطي وهو المؤسسة التي يصبو إليها طلاب العلم في إندونيسيا، موضحًا أن عددهم يبلغ 10 آلاف طالب تخرج منهم من وصل إلى أرفع المناصب مثل رئيس الجمهورية الأسبق عبد الرحمن واحد والذي تلقى تعليمه فيه.





من جهته، رحب المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ بالوفد الإندونيسي، موضحًا أن العلاقات بين البلدين تاريخية، وأن مصر كانت أول دولة اعترفت باستقلال إندونيسيا عام 1945، كما أسست مع إندونيسيا برئاسة الزعيمين جمال عبد الناصر وأحمد سوكارنو منظمة دول عدم الانحياز.





ونوه الي أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بالعلاقات الثنائية مع إندونيسيا، مشيرا إلى زيارته التاريخية الي "جاكرتا" بعد توليه رئاسة مصر بفترة وجيزة.





فيما أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ترحيبها بزيارة الوفد الإندونيسي التي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتة إلى سعادتها كأول إمرأة تتولى منصب وكيل المجلس على مدار تاريخه وهو ما يؤكد أن مصر تسير على طريق الديمقراطية وأن المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حصلت علي إمتيازات ومكتسبات سياسية كبيرة يشهد عليها عدد المقاعد التي حصلت المرأة عليها في البرلمان، مشددة على تطلعها إلى تكرار الزيارات المتبادلة لدعم التعاون البرلماني بين مصر وإندونيسيا.





وفي نهاية اللقاء أهدى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق درع مجلس الشيوخ لرئيس الوفد الإندونيسي، والذي أهداه بدوره درع المجلس الاستشاري الإندونيسي.





حضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير د. أحمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.





وفي سياق منفصل، استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم، الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.

عبر رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته بهذه الزيارة التي تعبر عن الاحترام المتبادل، مؤكدا أهمية التعاون المشترك بين المجلس وجامعة الفيوم في كافة المجالات نظرا للتطور الكبير الذي شهدته الجامعة والدور التنموي التي تقوم به.

من جانبه ، قدم الدكتور احمد جابر شديد التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ معربًا عن امله في مجلس الشيوخ بتشكيلته الجديدة في تلبية طموحات الشعب المصري واصدار تشريعات تنهض بالمجتمع في كافة المجالات .



