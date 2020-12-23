التمثيل التجاري: تدشين 8 مراكز تجارية بالأسواق الأفريقية لتعزيز الصادرات

قال رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، الدكتور أحمد مغاوري إن الوزارة تستهدف تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، من خلال تدشين 8 مراكز تجارية.





وأوضح خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية اليوم، أن الدول التي تتم دراسة إمكانية إقامة مركز تجاري للمنتجات المصرية بها "السودان، كينيا، تنزانيا، توجو، السنغال، الكاميرون، نيجيريا، موزامبيق".





وأضاف مغاوري أن التفكير في تلك الدول يأتي باعتبارها دول ارتكاز ،وتخدم عددا من الدول الحبيسة، منوها بأن ذلك الملف تتم دراسته بالتعاون مع وزارتي قطاع الأعمال العام والنقل بالإضافة إلى هيئة قناة السويس.





وعلى جانب آخر أشار إلى أن مصر ستشارك في معرض الخرطوم الدولي في السودان خلال شهر يناير 2021 على جناح بمساحة تزيد على 400 متر، بما تعد مساحة مضاعفة، عما كان يتم سابقا، موضحا أن السوق السودانية تعد من الأسواق ذات الأولوية في تنمية الصادرات لأفريقيا خاصة في ظل إلغاء وضعها في قوائم الإرهاب.





ولفت مغاوري إلى انضمام تونس لاتفاقيه الكوميسا، بما يعني دخول المنتجات المصرية لها بإعفاءات جمركية ولكن وفقا لاشتراطات قواعد المنشأ المتواجدة في الاتفاقية.





ونوه بأن الجهاز يعمل حاليا على ملف آخر وهو نفاذية الصادرات المصرية للسوق العراقية خاصة في ظل التشديد الذي بدأت تأخذه على وارداتها وتطبيق الرسوم الجمركية خاصة مع ايقافها اتفاقية تسيير التجارة العربية، حيث يتم التفاوض على إلغاء الرسوم في مقابل إنشاء مركز تجاري مصري بها.