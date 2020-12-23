عاجل| لحظة بلحظة.. فيديو جديد لعملية اغتيال قاسم سليماني الجنرال الإيراني الأخطر

في 3 يناير الماضي، قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد.





وخلال الساعات الماضية، نشر مقطع فيديو للمرة الأولى أظهر عملية اغتيال سليماني رفقة نائب قائد الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس.





نشر الفيديو بواسطة ما يسمى بـ"شبكة الإعلام المقاوم" وهي قناة عراقية على تطبيق "تليجرام"، ويبدأ الفيديو بإظهار سليماني والمهندس منذ لحظة وصولهما إلى مطار بغداد الدولي وحتى لحظة انفجار السيارة.





إلى ذلك، ذكرت قناة "العالم" الإيرانية، أن قائد فيلق القدس إسماعيل قآني يجري زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء.





وأضافت القناة أن قآني التقى بكبار المسؤولين العراقيين لمناقشة تطوير العلاقات الثنائية، دون تحديد من التقى بهم والموضوعات التي ناقشها.





وتأتي هذه الزيارة، مع اقتراب حلول الذكرى الأولى لوفاة قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية والتي نفذت على مطار بغداد، في يناير الماضي، ما أشعل الصراع والتوتر بين طهران وواشنطن.





وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن إجراءات أمنية غير مسبوقة فُرضت على السفارة الأمريكية في بغداد تحسبا لهجمات عنيفة قد تشنها جهات مسلحة ومعروفة ومدعومة مباشرة من الحرس الثوري الإيراني.



