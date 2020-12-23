تقارير: قلق بسبب التدخل الفرنسي في الشأن الليبي لأسباب خاصة

لا يزال الشارع الليبي يراقب تطورات الموقف السياسي علي امل انتهاء المشاكل التي تمر بها ليبيا منذ سنوات قاربت علي ١١ عاما من عدم الاستقرار.
وتناولت الوكالة الليبية والفجر الجديد والمرصد الليبية اسرار التدخل الفرنسي في ليبيا من خلال تقارير اشارت فيها الي انها تهدف الحفاظ على تواجدها العسكري الواسع في مختلف أنحاء ليبيا من أجل حل المهام الجيوسياسية التي تواجهها. ورغم المفاوضات النشطة مع ممثلي طرابلس، يواصل الجيش الفرنسي زيارة مقرات الجيش الوطني الليبي بالرجمة، وكذلك تواجده في القواعد العسكرية في شرق وجنوب البلاد.
وأشارت التقارير إلى أهمية هذه المنطقة جنوب ليبيا حيث أُدرج إقليم فزان ضمن دائرة المصالح الفرنسية ، وفي عام 1943 دخلت القوات الفرنسية المنطقة وحتى عام 1956 كانت فيها. تشارك فرنسا في الصراع الليبي منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2011 التي أدت إلى الإطاحة بحاكم ليبيا آنذاك، معمر القذافي. شاركت فرنسا بشكل مباشر لأنها كانت غير راضية عن السلطات الليبية بعد أن غزت مستعمرتها السابقة – تشاد.
في النهاية ، تم العثور على فرنسا مسؤولة عن الهجوم على موكب القذافي، مما أدى إلى القبض عليه واغتياله. ومع ذلك، منذ سقوط القذافي، لا يُعرف سوى القليل عن استمرار الوجود العسكري الفرنسي في ليبيا. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن فرنسا لا تجري عمليات عسكرية واسعة النطاق، ولكنها تركز على العمل السري، ورشوة العملاء للعمل لصالح الاستخبارات الخاصة الفرنسية والقيام بعمليات خاصة مستهدفة. أكد تحقيق أجرته صحيفة لوموند الفرنسية في شباط / فبراير 2016 طبيعة تصرفات فرنسا في إفريقيا. وكشف التحقيق أن فرنسا نشرت سرا قواتها الخاصة ووحداتها التنفيذية التابعة للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية لشن هجمات دقيقة للغاية على أهداف تم تحديدها كفروع للدولة الإسلامية في ليبيا.
ولم يتم نشر أي نتائج من هذا التحقيق، ولم تذكر الصحيفة أي إجراءات أخرى من جانب السلطات الفرنسية، التي اختارت بدلًا من ذلك الاستمرار في إنكار التواجد العسكري في ليبيا. كان يعتقد أن الكشف الكامل عن التواجد على الأرض من شأنه أن يعرض للخطر موقف فرنسا فيما يتعلق بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. لم تكن فرنسا مستعدة أبدًا للتعبير عن دعمها الصريح للحكومة المؤقتة في بنغازي والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
على الرغم من أن باريس لم تعترف رسميًا أبدًا بدعم حفتر وتوفير الأسلحة والتدريب والمساعدة الاستخباراتية والعمليات الخاصة ، إلا أنه ومن المعروف أن لباريس يد في كل هذا منذ عام 2015.
يُعتقد أن باريس، اعتمادًا على منصب وزير دفاعها لودريان، قررت أن يصبح حفتر القائد والرئيس الشرعي لليبيا. يعتقد لو دريان أن حفتر كان قادرًا على قمع الإسلاميين الذين ازدهروا في ليبيا بعد وفاة القذافي وهددوا أوروبا باستيلائهم على ثروة ليبيا من النفط والغاز. كشف مقتل ثلاثة جنود فرنسيين سريين في تحطم مروحية في ليبيا عام 2016 خلال عملية ضد جماعة إسلامية عن تواجد فرنسا المباشر في ليبيا.
حفتر نفسه، بدوره، لم يخف علاقاته مع فرنسا أو الأسلحة الحديثة التي يتلقاها من باريس، على الرغم من حظر الأمم المتحدة على إمدادات الأسلحة إلى ليبيا.
والمفارقة هي أن المتحدث باسم حفتر هو الذي أعلن في مؤتمر صحفي في ربيع عام 2019 أن القوات البحرية الفرنسية رست في ميناء سدر النفطي بمهمة محددة تتمثل في حماية حقول النفط من هجمات الإسلاميين أو القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني. ثم قال المتحدث إن فرقة التدخل الفرنسية تتكون من ضباط عسكريين متخصصين في الطيران ، وعدده يقدر بالعشرات. وأوضح أن قوات حفتر مدعومة من الإمارات ومصر وفرنسا بشكل أساسي في شكل مساعدة استخباراتية وقوات خاصة متمركزة في قاعدة الخروبة (شرق بنغازي وسط برقة) على بعد ستة كيلومترات من قاعدة عسكرية ليبية منفصلة.
وقال إن دور الفرنسيين يتلخص في الآتي: أولًا، كان الأمر يتعلق بتوفير استطلاع دقيق للغاية، مما يسمح لهم بمراقبة قوات العدو. ثانيًا، حول إنشاء مقر عمليات على الميدان، والمشاركة في المعارك باستخدام القناصين، وكذلك إعداد وتدريب العسكريين للسيطرة على الطائرات المسيرة.
أصبح تورط فرنسا العميق في الصراع الليبي أكثر وضوحًا عندما فر 13 ضابطا فرنسيا من البؤرة الاستيطانية التي احتجزوها في منطقة غريان، جنوب طرابلس، واتجهوا على طول الطريق الساحلي إلى نقطة رأس جدير الحدودية مع تونس. ودخلوا هناك بجوازات سفر دبلوماسية فرنسية واعتقلوا بعد أن نزعت السلطات المحلية أسلحتهم قبل نقلهم جوا من أقرب جزيرة، والتي هي جربة، إلى العاصمة الفرنسية. وأكدت مصادر رسمية فرنسية أن الثلاثة عشر شخصًا هم بالفعل من أفراد جهاز الأمن بالسفارة، فيما أفادت مصادر ليبية، أن الفرنسيبن كانوا من العسكريين المتمركزين في قاعدة الوطية الجوية جنوب غرب طرابلس، وكانت مهمتهم الرئيسية مراقبة غرب ليبيا وصولًا إلى الحدود التونسية. فر الضباط الفرنسيون من القاعدة عندما شعروا أن القوات الموالية لنظام طرابلس تقترب وتوشك على أسرهم.
في الوقت الحالي، يخدم عشرات الجيش الفرنسي في منطقة تامنهنت. في خريف 2020 ، ظهرت معلومات عن انتشار الكتيبة الفرنسية في قاعدة تامنهنت الجوية، حيث قاموا بتجهيز أماكن الإقامة والمعدات التي جلبوها معهم. تم تسجيل حالات استخدام وسائل عالية التقنية و طائرات مسيرة في المنطقة المحددة، والتي هي غير موجودة لدى الجيش الوطني الليبي.
قد يكون التواجد هناك مرتبطًا بالمصالح الاقتصادية لفرنسا في جنوب ليبيا المتمثلة في أنشطة شركة النفط الفرنسية البلجيكية توتال العاملة في مجال تطوير وإنتاج النفط في حقل شرارة بالقرب من أوباري، حيث سُجل انتهك لوقف إطلاق النار مؤخرًا بين الأطراف المتحاربة. كما أن التواجد في هذه المناطق يجعل من الممكن السيطرة على التدفق الحالي للنفط المهرب.