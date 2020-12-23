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توك شو

50 مليون جرعة .. أحمد موسى يفضح تركيا على الهواء بخصوص كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:34 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن اللقاح التى تعاقدت عليها تركيا "سينوفاك" يعتبر غير رسمى موضحًا تركيا قامت بتوقيع شراء 50 مليون جرعة ولم يتم اعتماد اللقاح.

وأشار موسي إلى أن لقاح سينوفارم الصينى الذى تعاقدت عليه مصر معتمد عالميًا، وهناك بعض الدولة تطعم مواطنيها بهذا اللقاح.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" أن هناك بعض المشككين فى اللقاح الذى وصل لـ مصر.

ولفت أحمد موسى إلى أن العلماء و المتخصصين فى اللقاحات لا يجاملون، لأن اللقاح سيعطى لـ بشر، وهذا الأمر لا يوجد به أى أشياء غير صحيحة.

وأشار إلى أن هيئة الدواء فى مصر تقوم بعمل التحاليل لـ أى لقاح أو علاج يصل لـ مصر وبعد ذلك تحدد الموعد ويتم اعطاؤه للمواطنين.

وقد قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك ارتفاعا كبيرا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أنه يتعجب من سير المواطنين فى الشوارع بدون كمامة، وانفعل قائلا : " مش عارف الناس اللى بتنزل من البيت بتنزل من غير كمامة ليه .. هو مفيش خوف من كورونا.. ولما الأعداد هتكثر مش هيكون فى تكدس بالمستشفيات".

وأكد  أحمد موسى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد حذرت من الفترة المقبلة، , وأن نسبة إصابة الشباب بكورونا 25% و أن المواطنين الذين يسيرون فى الشوارع فى الفترة الأخيرة بدون كمامة عليهم من اليوم السير بكمامة منعًا من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الوضع صعب وخلال الأيام المقبلة سيرتفع عدد الإصابات لـ أكثر من 1000 إصابة فى اليوم هذا أمر خطير.

وأوضح أنه لا يوجد إنتاج للقاح كورونا يكفى العالم، و أن الإمارات تواصل التطعيم بلقاح شركة سينوفارم الصينية ضد كورونا. 
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