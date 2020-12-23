50 مليون جرعة .. أحمد موسى يفضح تركيا على الهواء بخصوص كورونا

قال الإعلامى أحمد موسى، إن اللقاح التى تعاقدت عليها تركيا "سينوفاك" يعتبر غير رسمى موضحًا تركيا قامت بتوقيع شراء 50 مليون جرعة ولم يتم اعتماد اللقاح.





وأشار موسي إلى أن لقاح سينوفارم الصينى الذى تعاقدت عليه مصر معتمد عالميًا، وهناك بعض الدولة تطعم مواطنيها بهذا اللقاح.





وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" أن هناك بعض المشككين فى اللقاح الذى وصل لـ مصر.





ولفت أحمد موسى إلى أن العلماء و المتخصصين فى اللقاحات لا يجاملون، لأن اللقاح سيعطى لـ بشر، وهذا الأمر لا يوجد به أى أشياء غير صحيحة.





وأشار إلى أن هيئة الدواء فى مصر تقوم بعمل التحاليل لـ أى لقاح أو علاج يصل لـ مصر وبعد ذلك تحدد الموعد ويتم اعطاؤه للمواطنين.



