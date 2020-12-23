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فن

قالوا لـ صدى البلد| نور اللبنانية تكشف تفاصيل حياتها الزوجية كأم .. وماجد المصري يرصد أسرار الملك أحمس

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:49 م
ماجد المصري
ماجد المصري
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محمد نحلة - سعيد فراج
تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن أعمالهم الفنية وجديدهم خلال الفترة المقبلة.. ونستعرض في التقرير التالي أبرز هذه التصريحات كالآتي...

نور اللبنانية
كشفت الفنانة نور عن تفاصيل حياتها كأم وطريقة تعالمها مع أولادها في المنزل، وقالت في تصريحات لـ صدى البلد  أن الأمومة شعور عظيم، ولفت إلى أنها تحتاج وقتا ومجهودا كبيرا، ولفتت إلى أن زوجها هو من يدلع الأولاد أكثر منها ولكنها دائما «تزعق» لهما.


وعلى الجانب الآخر كانت الفنانة اللبنانية نور كشفت عن أبرز ردود الفعل التى تلقتها على مسلسلها جمال الحريم والصعوبات التى واجهتها وكيفية تعاملها مع هجوم السوشيال ميديا، كما تحدثت لكاميرا صدى عن تفاصيل أعمالها القادمة.


وقالت نور إنها تلقت ردود فعل قوية جدا، موضحة أن هناك عددا من الجمهور مازال خائفا من مشاهدة العمل، وأضافت أن من تحدث عن المسلسل أعجب بالتصوير والإخراج، ووجهت حديثها للمشاهدين، قائلة:" كملوا الـ 45 حلقة فيه حاجات كتير حلوة ومفاجآت".


وأوضحت "نور" أن ساعات التصوير كانت طويلة، إلى جانب أن التصوير كان في ظل كورونا وهذا أمر صعب، متمنية نور أن ينال العمل إعجاب الجمهور.


وكشفت عن طريقة تعاملها مع هجوم مواقع التواصل الإجتماعي الذي يحدث مؤخرا لمجموعة من الفنانين وقالت انها لاتفضل الرد نهائيا.


في النهاية كشفت عن أحدث أعمالها وقالت أنها تتواجد فى موسم رمضان القادم من خلال مسلسل ضل راجل مع الفنان ياسر جلال، بالإضافة إلى أشتراكها مع الفنان أمير كرارة في مسلسل مكون من 8 حلقات يذاع على أحد المنصات الإلكترونية ويحمل أسم:"عمر الناجي.



مخرج فيلم منارة

بعد عرضه الأول في خلال مهرجان الفيلم القصير (نيو فيلميكرز) بلوس أنجلوس، كشف المخرج اللبناني زين ألكسندر عن الصعوبات التي واجهته في الفيلم القصير "منارة". 


وقال زين إلكسندر، في تصريحات لـ صدى البلد :"كنا نعمل في إطار الكثير من القيود، فكنا نصور في فندق ولم يكن لدينا تصريح لدخول الكثير من مواقع التصوير حتى يوم بدء التصوير، وهو ما لم يسمح لنا بعمل التدريبات، لذا تحتم علينا تدبر أمرنا بسرعة".


وتابع:" وسئلت لماذا لم أظهر المزيد من موقع التصوير، فهو يحمل طابعا فنيا. اختيار الكادر الضيق كان في الأساس بدافع إبداعي، على كل حال، فدوران الكاميرا قليلًا كان سيتسبب في خروج محتوى مختلف تمامًا، العديد من الاختيارات الجمالية كانت مرهونة بالتناقضات في المساحة.


وتدور أحداث الفيلم في جنوب لبنان حول زياد، الأب الذي يتوفى فجأة، تاركًا عائلة مكونة من زوجته عليا ونجليه رامي ونورا محورًا لنميمة الجيران، وبينما تنشغل عليا بتحضير عزاء هدفه فقط المظهر الاجتماعي، كان رامي ونورا يعيشان صدمة فراق والدهما. ولكن بدلًا من أن يؤازرا بعضهما، دبت الفرقة بينهما بشكل أكبر، وأجبرتهم على فتح المشاكل القديمة.‎


وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي (قسم أيام فينيسيا)، كما شارك في أيام قرطاج السينمائية وحصل على 4 جوائز هي جائزة أحمد خضر للامتياز من المهرجان الأوروبي للأفلام المستقلة، وجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجانLaguna Sud  السينمائي، وجائزة هيباتيا الفضية لأفضل فيلم قصير من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وجائزة أفضل ممثل من مهرجان إلبا السينمائي في توسكانا بإيطاليا.


الفيلم من إخراج زين ألكسندر، سيناريو اللبنانية الأمريكية باسكال سينيوري، التي تشارك أيضًا في بطولة الفيلم مع هالة بسمة صفي الدين والمخرج زين ألكسندر، وإنتاج شركة ZMA Entertainment، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.


زين ألكسندر مخرج وممثل ذو أصول لبنانية يعيش في نيويورك؛ بدأ مسيرته كممثل حين انتقل لنيويورك في 2010، وكان ظهوره الأول عام 2012 في الفيلم الدرامي القصير الهارب. وفي 2018 أخرج أول أفلامه الغُربة والذي شارك في مهرجان سانتا باربرا السينمائي. ثاني أعماله الإخراجية فيلم المنارة شارك في عدة مهرجانات منها مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته السابقة



ماجد المصري
كشف الفنان ماجد المصرى من خلال استضافته في ندوة صدى البلد ، عن ردود الأفعال على دوره في مسلسل "الوجه الآخر" . 

وقال الفنان ماجد المصرى : إن الجمهور يميل لمشاهدة المسلسلات ذات القصة الجديدة، وهذا ما حدث فى مسلسل الوجه الاخر فهو مسلسل فريد من نوعه من حيث قصة المسلسل والأحداث . 

وأكد الفنان ماجد المصرى ، ان عددا كبيرا من الزملاء قاموا بالاتصال به لـ تهنئته على المسلسل وعلى  دوره المختلف .  

وتحدث ماجد المصري، خلال الندوة أيضًا، عن كواليس عمل المسلسل، وكيف جاءته فكرة المسلسل كمؤلف وبطل للعمل معًا، متطرقًا إلى كواليس تفاصيل إيقاع المسلسل واختيار السيناريست فداء الشندويلي، لتفاصيل الأحداث. 

وتطرق للحديث أيضًا عن كواليس مشاركة نجوم العمل واجتماع أغلبهم لأول مرة في عمل واحد، مشيرًا إلى ردود الأفعال التي تلقاها بعد العرض الأول للمسلسل. 

ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

وكشف الفنان ماجد المصرى خلال استضافه في ندوة  صدى البلد ، عن سبب  الاستعانة بمدربين أجانب للتحضير لشخصيات  مسلسل «الملك أحمس» مع الفنان عمرو يوسف، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام المُقبل 2021، واستعداداته البدنية والجسمانية من أجل هذا المسلسل.

وقال الفنان ماجد المصرى، إن سبب الاستعانة هو أن هناك أحد المشاهد سيكون عبارة عن معركة كبيرة، ويجب ان يكون كل شئ قائما بشكل صحيح، وليس مجرد مشهد بالمسلسل فقط من حيث الامساك بالسيوف وصد الضربات وغيرها. 
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