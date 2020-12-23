ثراء على كف عفريت..البيتكوين استثمار خطير أم ربح يسير؟ ..فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو عن عملة البيتكوين وهل هي استثمار خطير أم ربح يسير بعد الارتفاع الكبير للقيمة السوقية للبيتكوين مع تراجع اسعار الذهب والدولار مؤخرا .





وأضاف الفيديو أن هذا الانخفاض جعل البيتكوين يبدو ملاذا آمنا للمستثمرين رغم مخاطر الاستثمار عن طريقه.





وأشار الفيديو الى أن عملة البتيكوين لا تصدر عن طريق بنك مركزي ويتم تخزينها من خلال التطبيقات رقميا وقيمتها مستمدة من مشاعر المستثمرين وهي غير مدعومة بالذهب ولا بالأصول الثابتة.





واوضح الفيديو أن سعر عملة البيتكوين يتوقف حتى الآن عند 24 ألف دولار وقد تم صعوده بنسبة 207% منذ بداية العام الحالي وعدد الوحدات المتبادلة بلغ 1.573.000 من أصل 21 مليون وحدة متاحة للتداول . حتىالآنألفصعودهالمتبادلةأصل





وتابع الفيديو أن القيمة السوقية للبيتكوين الآن 410.9 مليار دولار وتعود اسباب ارتفاع البيتكوين الي الندرة النسبية لهذه العملة والسماح للعملاء باستخدامها من قبل شركة" باي بال" .



