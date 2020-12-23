ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ثراء على كف عفريت..البيتكوين استثمار خطير أم ربح يسير؟ ..فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:45 م
البيتكوين
البيتكوين
Advertisements
إبراهيم القادري
عرضت قناة روسيا اليوم فيديو عن عملة البيتكوين وهل هي استثمار خطير أم ربح يسير بعد الارتفاع الكبير للقيمة السوقية للبيتكوين مع تراجع اسعار الذهب والدولار مؤخرا .

وأضاف الفيديو أن هذا الانخفاض جعل البيتكوين يبدو ملاذا آمنا للمستثمرين رغم مخاطر الاستثمار عن طريقه. 

وأشار الفيديو الى أن عملة البتيكوين لا تصدر عن طريق بنك مركزي ويتم تخزينها من خلال التطبيقات رقميا وقيمتها مستمدة من مشاعر المستثمرين وهي غير مدعومة بالذهب ولا بالأصول الثابتة.

واوضح الفيديو أن سعر عملة البيتكوين يتوقف حتى الآن عند 24 ألف دولار وقد تم صعوده بنسبة 207% منذ بداية العام الحالي وعدد الوحدات المتبادلة بلغ 1.573.000 من أصل 21 مليون وحدة متاحة للتداول .

وتابع الفيديو أن القيمة السوقية للبيتكوين الآن 410.9 مليار دولار وتعود اسباب ارتفاع البيتكوين الي الندرة النسبية لهذه العملة والسماح للعملاء باستخدامها من قبل شركة"باي بال" .

واستكمل الفيديو أن عملة البيتكوين لا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية وليس لها وجود فيزيائي والتعامل محصور علي الانترنت وهناك راحة وسرعة وسهولة في تداولها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خبير اقتصادي: البيتكوين يحقق مليون دولار للعملة الواحدة خلال 5 سنوات "فيديو"

البيتكوين تسجل ارتفاعًا تاريخيًا وتتجاوز 20 ألف دولار

عملة البيتكوين تسجل أعلى مستوى في تاريخها

سعر العملة الواحدة وصل 315 ألف جنيه.. مخاطر كبيرة لـ البيتكوين وتحذيرات من البنك المركزي

بيتكوين بين الإغراءات والتحذيرات.. سعرها وصل 315 ألف جنيه.. المركزي يحذر من مخاطر الاستثمار فيها .. والخبراء: تأثيراتها سلبية على الاقتصاد

3 أسباب وراء وصول البيتكوين لأعلى مستوى في تاريخها

ترشيحاتنا

للحصول على سيارة جديدة بدلا من القديمة.. اتبع هذه الخطوات

اول رد فعل من الخطيب بعد فوز الأهلي على سونيديب فى دوري أبطال أفريقيا

نداء عاجل من الصحة السعودية إلى المواطنين والمقيمين

شروط التقدم لـ وظائف وزارة التموين 2021

تأجيل قمة الأهلي والزمالك إلى أجل غير مسمى .. ننشر الأسباب

استشاري طب النوم توضح سبب الكوابيس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جديد.. باحثون: مناعة فيروس كورونا تستمر 8 أشهر

طريقة عمل كيكة البرتقال بالخلاط .. بوصفات سهلة

3 وصفات طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين