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فوائد علاج الكلى بالماء.. منع تراكم الحصوات أبرزها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:18 م
علاج الكلى بالماء
علاج الكلى بالماء
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آية التيجي
يمكن علاج الكلى بالماء؛ حيث تكون جسم الإنسان من حوالي 60٪ من الماء، ويوصى عادة بشرب ثمانية أكواب منه، ويساعد تناول كمية كبيرة من الماء في الحفاظ على صحة الجسم والعقل بشكل كبير.

ومن أبرز الفوائد الصحية لـ علاج الكلى بالماء، انه يمكن أن يؤدي الجفاف الخفيف (فقدان السوائل بنسبة 1-3٪) إلى إضعاف مستويات الطاقة وإعاقة الحالة المزاجية، ويؤدي إلى انخفاض كبير في أداء الذاكرة والدماغ.


يساعد علاج الكلى بالماء في تقليل أعراض الصداع والصداع، ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث عالية الجودة لتأكيد هذه الفائدة المحتملة.

يساعد شرب الكثير من الماء في الوقاية من الإمساك وتخفيفه ، خاصةً عند الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من الماء بشكل عام.

هناك أدلة محدودة على أن علاج الكلى بالماء يمكن أن يساعد في منع تكرار الإصابة عند الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بحصوات الكلى، ويزيد تناول السوائل المرتفعة من حجم البول الذي يمر عبر الكلى، هذا يخفف من تركيز المعادن ، لذلك تقل احتمالية تبلورها وتشكيل كتل.

تشير بعض الأدلة إلى أن زيادة تناول الماء يمكن أن يعزز فقدان الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي بشكل طفيف ، مما قد يزيد من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها يوميًا.

**مرجع الخبر من موقع  healthline
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