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طراز عالمي.. تعرف على آخر مستجدات مشروع تطوير القاهرة التاريخية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:50 م
القاهرة التاريخية
القاهرة التاريخية
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شيرين عادل
قال المهندس محمد الخطيب، استشارى مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن المشروع يهدف لتطوير جميع المناطق داخل القاهرة التاريخية، والمصنفة ضمن طراز عالمى أعلنته منظمة اليونسكو عام 1979 م. 

وأضاف " الخطيب"، خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن منطقة القاهرة التاريخية ذات طراز عالمى وهى مدينة تاريخية تمتد من باب الفتوح شمالاً وحتى جنوب شارع أحمد بن طولون بمنطقة الفسطاط.

وأشار إلى أن منطقة القاهرة  التاريخية تضم أيضاً منطقة مجرى العيون، موضحاً أن المنطقة كانت شاهدة قديماً على الحقبة الفاطمية، الخديوية ، المملوكية، موضحا أن المنطقة تبلغ مساحتها 32 كم2 والكثافة السكانية فيها أصبحت ضئيلة لحد ما وأصبحت مليئة بالورش والمخازن.

وأفاد بأن مجلس الوزراء كلف عدداً من المستشارين بتطوير القاهرة التاريخية لمدة تزيد على عام بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف استشارى مشروع تطوير القاهرة التاريخية، أن تنفيذ تطوير هذه المنطقة يعتمد على مخططات محلية من وزارتي الآثار والثقافة بالإضافة لمنظمة اليونسكو والهيئات الدولية.
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