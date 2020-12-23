اخبار جامعة عين شمس.. وكيل الطب: نماذج المحاكاة تسمح بدمج التعليم والممارسة في آن واحد.. قبول الأعذار الطبية بامتحانات الفصل الدراسي الأول بـ صيدلة

_ وكيل طب عين شمس :

نماذج المحاكاة تسمح بدمج التعليم والممارسة في آن واحد

_ مسابقة بجامعة عين شمس لإعداد خطة تسويقية تواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع

_ قبول الأعذار الطبية بامتحانات الفصل الدراسي الأول بصيدلة عين شمس

قالت الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن التعليم الطبي عبر نماذج المحاكاة يواكب التطور الحادث في مجال التعليم ككل والتعليم في المجال الطبي بشكل خاص ويعد بمثابة نقلة نوعية ومستقبلية، كما يتيح فرص أفضل للتدريب والتعليم السريري مع تقليل نسبة الخطأ قبل إتاحة الفرصة لطلاب كلية الطب للتعامل المباشر مع المرضى.

وأشارت إلى أن يمكن من خلال نماذج المحاكاة اكتساب المهارات الإجرائية، و تشمل التدريب على خياطة الجروح، الحقن الوريدي و العناية الطبية الطارئة المتقدمة لمجرى التنفس وقياس الضغط والسكر باعلي دقة.

وأشارت إلى أن يمكن من خلال نماذج المحاكاة اكتساب المهارات الإجرائية، و تشمل التدريب على خياطة الجروح، الحقن الوريدي و العناية الطبية الطارئة المتقدمة لمجرى التنفس وقياس الضغط والسكر باعلي دقة.

وأكدت وكيل كلية الطب أن قطاعي التعليم والصحة يتلقى اهتمام بالغ من الدولة المصرية لما يشكله من دور جوهري للتنمية المستدامة، موضحا أن مركز المهارات والمحاكاة السريرية يقدم البيئة المثالية للتدريب الصحي الدقيق وفق معايير عالمية للطلاب والكوادر الطبية والصحية بما يضمن سلامة المرضى، وتقليل الأخطاء الطبية.

وأكدت وكيل كلية الطب أن قطاعي التعليم والصحة يتلقى اهتمام بالغ من الدولة المصرية لما يشكله من دور جوهري للتنمية المستدامة، موضحا أن مركز المهارات والمحاكاة السريرية يقدم البيئة المثالية للتدريب الصحي الدقيق وفق معايير عالمية للطلاب والكوادر الطبية والصحية بما يضمن سلامة المرضى، وتقليل الأخطاء الطبية.

وأضافت الدكتورة شهيرة خلال تصريحاتها لصدي البلد أن الوحدة تم افتتاحها في يناير الماضي؛ ليكون مركزا تدريبيا للمحاكاة معتمد دوليا، بما يسمح بدمج التعليم والممارسة في آن واحد.

وأضافت الدكتورة شهيرة خلال تصريحاتها لصدي البلد أن الوحدة تم افتتاحها في يناير الماضي؛ ليكون مركزا تدريبيا للمحاكاة معتمد دوليا، بما يسمح بدمج التعليم والممارسة في آن واحد.

ومن جانب آخر قال الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث إن قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة سينظم مسابقة بعنوان (إعداد خطة تسويقية تواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع ASU G4 Transformation).





وأشار إلى أن المسابقة تأتي فى إطار تنفيذ رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية للوصول إلى تصنيف عالمي متميز يواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع ، من خلال تعزيز منظومة البحث العلمى والابتكار بالجامعة ومتابعة مؤشرات النشر الدولى المختلفة، والعمل على التسويق الجيد لمخرجات تلك الأبحاث العلمية.





وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على المسابقة، أن هذه المسابقة تأتي انطلاقا من إيمان إدارة الجامعة فى الفترة الأخيرة بأن التحول الرقمى أصبح ضرورة لا غنى عنها نحو الانطلاق للعالمية والانضمام لصفوفة جامعات الجيل الرابع، كما تتزامن أيضا مع استعداد القطاع لتنظيم المؤتمر العلمى التاسع للجامعة بعنوان (الجيل الرابع من الجامعات.. بين الواقع والمأمول) فى إبريل المقبل.





وأضاف الدكتور ايمن صالح أن التسجيل في المسابقة متاح لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والخريجين بكليات ومعاهد الجامعة خلال الفترة من 20 / 12 / 2020 وحتى 20 / 1/ 2021 من خلال الرابط التالى : competition.asu.edu.eg.





وتقوم لجنة التحكيم باستقبال كافة الأفكار والمقترحات المقدمة ودراستها واختيار أفضلها وأكثرها قابلية للتطبيق وتماشيًا مع شروط وضوابط المسابقة ، وتصفيتها للصعود إلى النهائيات ومن ثم اختيار الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى.



