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فن

ابنة بيومي فؤاد تقلده بشكل ساخر.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:56 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
تصدر فيديو ابنة الفنان بيومي فؤاد تريند موقع يوتيوب، بعد ظهورها معه في احدى حلقات مسلسل "الفاميليا"، وقد خطفت الأنظار بعد تقليدها لوالدها بطريقة ساخرة.


حلقات "الفاميليا" هو أول أعمال أحمد أمين على السوشيال ميديا بعد غياب دام 4 سنوات، حيث عرفه الجمهور في بداياته من خلال سلسلة فيديوهاته الشهيرة "30 ثانية"، و"البريك" على "اليوتيوب"، والتي لاقت شهرة واسعة وقتها، انتقل بعدها لتقديم "البلاتوه" أول أعماله على شاشة التلفزيون.


ويسلط "أمين" الضوء على علاقة الآباء بأبنائهم، من خلال حلقات "الفاميليا"، في تجربة فريدة تناقش عدة مواضيع أسرية تتمحور حول دور الأب وضرورة تفعيله، داخل المنزل، بشكل مختلف وعصري يواكب الجيل الحالي.


ويدور البرنامج في معسكر مغلق، يجتمع فيه مجموعة من الآباء مع أبنائهم في إجازة لمدة يوم واحد، يُمنع فيه استخدام كل ما قد يلهيهم عن بعضهم البعض مثل الهواتف الذكية وألعاب الفيديو وغيرهما.


ويتناول "أمين" من خلال "الفاميليا" موضوعًا مختلفًا في كل حلقة، حيث نرى من خلال كل منها، تطبيق الموضوع المختار بشكل فعلي وحقيقي على الآباء والأبناء المشاركين من خلال بعض الأنشطة، والفعاليات، وبالطبع من خلال ظهور مميز لأحمد أمين، سواء بالتعليق على موضوع الحلقة، سواء من خلال أغنية جديدة، أو بشكل "شفوي"، يتميز بالطابع الكوميدي مع مراعاة المرجعية التربوية.


يذكر أن أحمد أمين، يعرض الان له مسلسله الدرامي الجديد"ما وراء الطبيعة" على أحد المنصات الإلكترونية، ويدور أحداثه حول رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته، إذ تبدأ القصّة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة.

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