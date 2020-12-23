الأب مش بيموت| رضا علام: احترفت التصوير لإسعاده.. وياسمين إبراهيم: برسم 5 مرات يوميًا ..صور





الابتلاءات والمحن ما هي إلا منح من الله لتغيير حياتنا إلى الأفضل دائمًا، وإبراز جوانب في شخصياتنا ومواهب لم نكن نتخيلها من قبل، هذا ما حدث مع ياسمين إبراهيم محمد، خريجة كلية إعلام جامعة القاهرة، ورضا علام مجاهد، خريجة كلية التجارة جامعة عين شمس.





تحكي « رضا » لـ «صدى البلد» قصتها قائلة: «موت والدي بالنسبالي كان فقدان لكل معني حلو في الدنيا، نقدر نسميه كسرة و فقدان للأمان و السند، لدرجة إن وساوس الموت ما فارقتيش لمدة طويلة إلى أن قربت من ربنا وبدأت أدور على حاجة تفرحني وتخرجني من الحزن وتسعده في نفس الوقت، فكان التصوير بالموبايل».





احتراف التصوير بالموبايل يمثل نقطة تحول في حياة رضا، الأم العشرينية لطفلين، بعد وفاة والدها، حيث إنها تعلمت أساسيات التصوير والفرعيات المرتبطة به عن طريق القراءة فقط، لتجرب كافة أنواعه، و تثبت أنها تستطيع الإبداع فيه، وأنه لا يزال لديها الكثير لتقدمه.





لا تقتصر رضا، المعروفة في نطاق عائلتها بـرودينا على التقاط صور بعينها، وإنما تصور أشخاصًا ومعمارًا وطبيعيًا وأسلوب حياة لأشياء كثيرة، معلقةً: «بحب أصور اللقطة اللي عيني بتحبها، و اللي بحس إني فرحانه ومبهوره و أنا بصورها، وإني فيها فعلًا بعرف اوصل احساسي».





تحاول رضا دائمًا اختيار زاوية مميزة، ويساعدها على ذلك تغذية بصرها بصور كثيرة بشكل مستمر، لتحقق مكانة مميزة، مشيرًا إلى أنها شاركت في كثير من المعارض لتشرف ابيها وتسعد زوجها بتحقيق مراكز متقدمة، مبينةً أنه من مميزات التصوير بالتليفون بالنسبة لها عن الكاميرا أنها تشعر أنها على طبيعتها في التقاط الصور باحترافية.





تؤكد رضا أن تعليقات الناس على صورها إيجابية جدًا، ومنها انبهار مصور أكثر احترافا منها ومع كاميراته وليس مجرد موبايل، معلقًا لها على إحدى الصور: «ادواتي المحترفة وكاميراتي ما قدرتش تطلع الصورة زي ما طلعتيها»، وكان هذا الصورة لمحافظة الإسكندرية، والتي بالرغم من صغرها إلا أنها تجمع الكثير من التفاصيل، كالكورنيش والعربيات والمباني المعمارية ومنظر السماء في لحظة غروب مميزة».





تحلم رضا أن تتعلم أكثر في فن التصوير بالموبايل، وأن تمتلك كاميرا بإمكانيات عالية، موجهة: « لازم ما نستسلمش بعد موت أعز الناس على قلبنا، ونتأكد إن ربنا قادر يفرحنا ويغير حياتنا في لمح البصر، والذكي اللي يقدر يستغل المحن ويحولها لمنح تكمل النواقص اللي فيه».









وفي ذات السياق، تشير ياسمين إبراهيم إلى أنها اكتشف موهبتها عندما كانت ترسم مع والدها الذي عمل كفنان تشكيلي إلى أن توفاه الله، فقررت صاحبة الـ 23 عامًا أن تسير على دربه وترفع اسمه عاليًا بالاجتهاد في ذات المجال، حيث ترسم 5 مرات يوميًا.





«رسمة عن الأهرامات وأبو الهول» .. كانت أول لوحة رسمتها ياسمين مع والدها في صغرها، وهي نفسها أول رسمة لها بعد وفاته، موضحةً أنها أخذت منها يومين حتى تستطيع إكمالها، حيث أنها تتذكر فيها ملامح والدها من حين لآخر.





تستخدم ياسمين أدوات وخامات مختلفة في روسماتها من الرصاص والجاف والفحم إلى البقوليات والفاكهة والشاي والقهوة، مبينًا الوقت الذي تستخدمه كل رسمة منها: «على حسب كل أورد بيطلب مني لو بورتريه بيأخد ٣ساعات، ولو رسمة تانية بتأخد يومين».





«الناس حواليا دائمًا تفخر بي» .. هكذا توضح ياسمين ردور الأفعال ومحتوى التعليقات حول روسماتها، خاصة المتعلقة بمكانة المرأة في المجتمع، منوهًا أن والدتها هي أكثر من يشجعها على تطوير موهبتها والاستمرار فيها.



