وزير أوقاف السودان في حوار لـ صدى البلد: الإخوان حاولوا أدلجة الخطاب الديني.. ويوضح كيف طهر الوزارة من الحركة التكفيرية .. ويكشف سبب تدرب أئمة بلاده في مصر

وزير أوقاف السودان في حوار لـ صدى البلد:

-الحكومة السودانية انتهجت سياسة الانفتاح على العالم الخارجي

-مصر لها دورإيجابي في دعم الثورة السودانية









قال الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني، إن وزارة الأوقاف بالسودان نجحت في الإطاحه بالأئمة والقيادات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بتشكيل لجنة في مجلس السيادة الانتقالي، لإزالة التمكين الذي تم في عهد الإخوان، وبدأنا بمجمع الفقه الإسلامي، وتم فصل بعض المنتمين طبقا للقانون، وهناك أشخاص من الإخوان تم توظيفهم في الديوان العام طبقا لقانون الخدمة المدنية، هؤلاء موظفون ولا يمكن اتخاذ أي إجراء معهم، وهناك آخرون تم تعيينهم عن طريق التوصية، وتم فصلهم.

وأضاف مفرح في تصريحات لـ "صدى البلد" قائلا: "أما من ينتمي للحركة الإسلامية ومعينًا طبقا لقانون الخدمة المدنية، إذا وقع منه أي خرق للمبدأ العام للوزارة لن نتركه، وعلى مستوى الأئمة والدعاة التابعين للحركات الإسلامية، وضعنا لائحة لتنظيم دور العبادة، ومن ضمنها لابد من حدوث عملية إحلال وحل الجمعيات ولجان المساجد، وتركنا لجنة المسجد التي تأتي عن طريق الجمعية العمومية، وهي المكلفة باختيار الإمام والخطيب وأمن المسجد، وجميعهم يلتزمون بخطة الوزارة والمنهج العام للدولة ومحاربة التطرف والامتناع عن التشدد.





وتابع: لدينا مراكز للرعاية والتحصين الفكري يختص بالجماعات العلمانية والفكرية، ويُعنى بالحوار والنقاش والحجة والبرهان، والذي ينضم لهذا المشروع الوسطي المعتدل من المنتمين لجماعة الإخوان، يحدث له اندماج في المجتمع والدولة تساعده في ذلك، وتوفر له فرص العيش ويكون تحت الرقابة، هذا المركز يتبع مركز الفقه الإسلامي وبدأ العمل به منذ شهرين.





وقال لا يوجد لدينا إقصاء مباشر، إلا إذا ثبت تماما أن الشخص متشدد ومنتم لجماعة النظام البائد أو الحركة التكفيرية ولا يمكن أبدا مراجعته، وفي هذه الحالة نقصيه عن المجتمع، وإذا قام بممارسات تخل بالنظام يتم تسليمه للشرطة.





وقال إن أكثر ما لفت نظري في تصريحات الدولة المصرية عن الثورة السودانية، أنها كانت مع خيارات الشعب السوداني وأن ما يحدث شأن داخلي، فهذا التصريح كان ملهما ودافعا بالنسبة لنا، لأن خوف الثوار يأتي دائما من المجتمع الخارجي ، خاصة دول الجوار.





وأضاف أن الحكومة المصرية كان دورها إيجابيا والتزموا بقيم وأخلاقيات القانون الدولي، وأعطوا الدفعة المعنوية لنا بتاكيدهم على الوقوف مع اختيارات الشعب السوداني.





وأوضح مفرح أن الحكومة السودانية انتهجت سياسة الانفتاح على العالم الخارجي، والحركة الإٍسلامية بالسودان التابعة لجماعة الإخوان حاولت أن تؤدلج الخطاب الإسلامي، وبسبب ممارستها السيئة حصلت عملية إنغلاق للسودان والحكومة السودانية، وأصبح لا يوجد تعامل مع العديد من الدول، لأن السودان أصبح في قائمة الدول الراعية للإرهاب.





وأوضح الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني، إن الدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر والسودان تتضمن ثلاثة محاور، الأول في زيارة وزير الأوقاف المصري للسودان أثناء مشاركتنا في مؤتمر تجديد الخطاب الإسلامي الشهر الماضي، واتفقت رؤانا وأفكارنا في إدارة الوزارتين على أن المنهجية العلمية استنهاض همم الأئمة والدعاة، وتوصيل الأهداف الاستراتيجية الكبرى في إدارة الوزارتين، لذلك نحن نركز في الورش والتدريب على رفع قدرات الأئمة والدعاة للتفاعل مع قضايا المجتمع، وسبقتنا وزارة الأوقاف المصرية في هذا، لأنني توليت المسئولية منذ 15 شهرا فقط.





وأضاف مفرح في تصريح لـ "صدى البلد " أن مصر والسودان بينهما مشتركات كثيرة" العمق التاريخي والجغرافي"، وما يتأثر به السودان تتأثر به مصر، بالذات في الخطاب الديني، لأن الإسلام والمسيحية دخلا السودان عن طريق مصر، وأغلب الأئمة ودعاة وفقهاء السودان قديمًا، درسوا في الأزهر الشريف، وتلقوا تعاليم الإسلام من الأزهر الشريف، والقليل تلقوا تعاليم الإسلام من السعودية عن طريق الحج والعمرة، لكن أكثر ما نهِلنا من علمه هو الأزهر الشريف، لذلك البُعد التاريخي والجغرافي من واقع العلاقات التاريخية بين السودان ومصر، لذلك كان اختيارنا أن نسير مع إخواننا المصريين في تدريب مشترك.