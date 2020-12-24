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اقتصاد

تراجع حاد لمبيعات المنازل الأميركية الجديدة خلال نوفمبر الماضي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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وكالات

تراجعت مبيعات المنازل الأميركية الجديدة بشكل أكثر من المتوقع في شهر نوفمبر الماضي، لكن سوق الإسكان ظل مدعومة بمستويات قياسية منخفضة لأسعار الرهن العقاري.


وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مبيعات المنازل الجديدة هوت 11 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 841 ألف وحدة الشهر الماضي. وخُفضت مبيعات
أكتوبر إلى 945 ألف وحدة من قراءة سابقة 999 ألف وحدة.


وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل 11.2 بالمئة من مبيعات سوق الإسكان الأمريكية، 0.3 بالمئة إلى معدل قدره 995 ألف وحدة في نوفمبر .
وقفزت المبيعات 20.8 بالمئة على أساس سنوي

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