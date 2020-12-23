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توك شو

العالم أصبح في حالة هلع.. الديهي ينفعل على الهواء: وضع كورونا أصبح مقلقا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:08 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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إسراء صبري
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وضع كورونا الفترة الماضية أصبح مقلق للغاية، منوها إلى أن الأعداد المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية ليس لها علاقة بالواقع، متابعا: هناك بعض الحالات التي لم تصل إلى وزارة الصحة وبيتم علاجها منزليا.

وشدد "الديهي" خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"، على ضروروة اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة الآن أصبحت أكثر حسما وقلقا حول الوضع الحالي، منوها إلى أن العالم أصبح في حالة هلع.

استهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي، ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.

ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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