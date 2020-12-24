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اقتصاد

غرفة المنيا تبحث سبل التعاون المشترك مع مركز تحديث الصناعة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
 استضافت غرفة المنيا  التجارية اليوم اعضاء مركز تحديث الصناعة فى إطار استراتيجية الغرفة التجارية لمحافظه المنيا برئاسة أحمد راضى مخلوف فى دعم وتطوير قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية. 

وتم بحث آليات التعاون المشترك بين الطرفين بما يعود بالنفع على قطاع الصناعة بالمحافظة ويساهم فى دعم  المستثمرين أصحاب المصانع والصناعات المختلفة. 
وقد شهد الاجتماع التباحث حول سبل التعاون المشترك والخدمات المتبادله التى من الممكن تقديمها من خلال الطرفين للساده المصنعين بمحافظة المنيا 
كما حضر الاجتماع من مركز تحديث الصناعة كلا من محمد على عبد المطلب رئيس فرع اسيوط لتحديث الصناعه وماجد ابو بكر السيد استشاري تحديث الصناعه وراضى قدرى محمود عن مركز تحديث الصناعه بالمنيا  وحضر من الغرفه رئيس الغرفة ووائل قطب نائب اول رئيس الغرفة وهشام عزام سكرتير عام الغرفه و ايمن عبد الرحمن ومحمود ابو الحسن اعضاء مجلس الإدارة ومحمد محمود امين عام الغرفه واحمد رسمى مدير مكتب الغرفه بهيئة الاستثمار
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