الاتحاد يحقق الفوز الأول على سموحة في دوري المرتبط لكرة السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري علي نادي سموحة ، في لقاء سكندري خالص، أقيم اليوم في إطار لقاءات ذهاب دور نصف نهائي دوري المرتبط ، وانتهى لصالح زعيم الثغر بنتيجة ٧٧-٦٤ وهي المفارقة التي لا تتكرر كثيرا ، وانتهى أيضا لقاء فريق المرتبط تحت ١٦ سنة بنفس نتيجة اللقاء بنتيجة ٧٧-٦٤.





وجاءت نتيجة الفترات للرجال كالآتي:





الفترة الاولي تقدم سموحة بنتيجة ١٥/١٧، ثم تعادل الفريقان في الفترة الثانية بنتيجة ٢٨/٢٨، ثم عاد الاتحاد للقاء بالتقدم في الفترة الثالثة بنتيجة ٥٧ /٥٣، وانتهى اللقاء لصالح الاتحاد بنتيجة ٧٧/ ٦٤.





ويقام لقاء العودة يوم الجمعة القادم في الخامسة والنصف مساء لقاء الرجال، والثانية ظهرا لقاء الشباب ، علي صالة هيئه قناة السويس بالاسماعيلية.





وفي حالة فوز مرتبط الاتحاد يصعد الاتحاد رسميا الي نهائي دوري المرتبط دون النظر للقاء الرجال.