ننشر أهم السلع الغذائية بقائمة الصادرات المصرية للسودان.. تفاصيل

اكد تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات القطاع إلى السودان ارتفعت خلال ال 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 43% لتسجل 57 مليون دولار في مقابل 40 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.





وأضاف التقرير الذى حصلت " صدى البلد" غلى نسخة منه أن هناك العديد من الفرص المتاحة لصادرات القطاع بالسوق السودانية، حيث تمثل نحو 2. 1% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من “يناير- سبتمبر 2020″، لتحتل المركز ال 15 في قائمة أهم الدول المستوردة من القطاع.

وأوضح، أن هناك 10 منتجات غذائية تستحوذ على 88% من إجمالي صادرات القطاع إلى السودان بقيمة 50 مليون دولار خلال ال 9 أشهر الأولى من العام الجاري، يأتي على رأسها السكر بقيمة 15 مليون دولار تمثل 26% من إجمالي القيمة، تليها الخمائر بقيمة 8 ملايين دولار بنسبة 14%، ثم بسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 5 ملايين دولار، ومخالطي عطرية بقيمة 5 ملايين دولار.





وأضاف أن من أهم المنتجات الغذائية المصدرة للسودان أيضا ” لبان، بسكويت، دقيق قمح” بقيمة 4 ملايين دولار لكل منتج، وتبغ وإبدال تبغ مصنعه وحلوى جافة بقيمة مليوني دولار لكل منتج، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة مليون دولار.





وذكر أن أهم 10 واردات من الصناعات الغذائية للسودان والتي لها بديل في هيكل الصادرات المصرية تمثل 90% بقيمة 742 مليون دولار من إجمالي واردات غذائية تبلغ 824 مليون دولار.





ونوه بأن هذه المنتجات وتتمثل في السكر، الأجبان، الخمائر، الزيوت خاصة الذرة، مصنعات الطماطم، محضرات غذائية متنوعة، الزيوت النباتية، الزيوت الحيوانية، الحلوى الجافة.