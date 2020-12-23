ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تدريبات مكثفة لفريق البنك الأهلي استعداداً للدراويش

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:15 م
جانب من تدريبات البنك
جانب من تدريبات البنك الإهلي
Advertisements
كتب: رباب الهوارى
قرر المدير الفني لفريق البنك الأهلي محمد يوسف، إلغاء الراحة المعتادة عقب كل مباراة رسمية- بعد الفوز علي الإنتاج الحربي- نظرا لقلة الفترة الزمنية بين مباراة الإنتاج والاسماعيلي . 

وشهدت التدريبات عودة شادي رضوان لاعب الفريق المعار من النادي الاهلي بعد أن غاب عن مباريات الفريق الثلاثة ومن المتوقع أيضًا غيابه عن مواجهة الجمعة نظرًا لابتعاده عن التدريبات منذ فترة ليست بالقصيرة .

كما شهدت أيضا عودة فادي فريد ومحمد دبش بعد أن ابتعدا عن صفوف الفريق في مباراة الاثنين الماضي أمام الإنتاج الحربي التي فاز بها البنك الأهلي بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى أربعة نقاط من فوز وتعادل وخسارة وحيدة .

وسبق أن قدم محمد يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بفريق البنك الأهلي، الشكر لـ اللاعبين على الروح القتالية العالية والتي ظهرت علي لاعبي الفريق ، وأسفرت عن فوز البنك الأهلي بثلاثية علي فريق الإنتاج الحربي.

يشار إلى أن فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم، صعد للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه، ممثلًا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابى مع فريق بترول أسيوط فى مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلى الذى ثبّت أقدامه رسميًا فى دورى الأضواء متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.

 وكان قد قرر مسئولو مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار الاستغناء عن 21 لاعبا من قوام الفريق الأساسي قبل إرسال القائمة الأولى بساعات قليلة .

 وعلم "صدى البلد " أن المدير الفنى محمد يوسف قرر الإبقاء علي 7 لاعبين فقط من أصحاب إنجاز الصعود وهم "حسام الصانع ،وأحمد صبحي ، ومحمد حامد ، وأمير مدحت ، وعلي صابر ، ومحمد لعبة ، ومحمد مصطفي ". وقرر الاستغناء عن كل من "حمادة جلال ،ومصطفى عبد الستار ،ونادر السيد ،وطارق مصليحي ، وأحمد محمد ،ومحمد عبد الرحمن ، وعمرو عزت ،ومحمد فوزي ،والسيد منير ،وأمير زناتي ،ومحمود جمعة،وإسلام صلاح سولاري، وأحمد صبحي،وأحمد جمال ،وسمير ممدوح ، وعمرو سمير ،أحمد طارق ، وباهي زناتى ،وعبد الوهاب محمد، وماجد عادل ،ومحمود عبد المجيد .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فرمان من محمد يوسف.. البنك الأهلي يستغنى عن 21 لاعبا قبل إرسال القائمة الأولى بساعات

البنك الأهلي يضم محمد دبش قادما من المقاصة

وديا.. البنك الأهلي يفوز على الشهداء استعدادا للممتاز

وديا.. البنك الأهلي يواجه بيراميدز استعدادا للممتاز

وديا.. البنك الأهلي يواجه منتخب الشباب استعدادا للممتاز

البنك الأهلي يضم معروف يوسف لاعب الزمالك السابق لموسمين

ترشيحاتنا

العالم أصبح في حالة هلع.. الديهي ينفعل على الهواء: وضع كورونا أصبح مقلقا

اكتشاف سلالة مخيفة من كورونا بجنوب أفريقيا

وفاة الشيخ الشحات عبدالرحمن ودار الإفتاء تنعيه

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كارثة إنسانية .. مقتل 100 شخص في هجوم بإقليم سد النهضة الإثيوبي

عاجل| لحظة بلحظة.. فيديو جديد لعملية اغتيال قاسم سليماني الجنرال الإيراني الأخطر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 تمارين لعلاج ألم أسفل الظهر

طريقة عمل كيكة البرتقال بالخلاط .. بوصفات سهلة

3 وصفات طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين