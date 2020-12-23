تدريبات مكثفة لفريق البنك الأهلي استعداداً للدراويش

قرر المدير الفني لفريق البنك الأهلي محمد يوسف، إلغاء الراحة المعتادة عقب كل مباراة رسمية- بعد الفوز علي الإنتاج الحربي- نظرا لقلة الفترة الزمنية بين مباراة الإنتاج والاسماعيلي .
وشهدت التدريبات عودة شادي رضوان لاعب الفريق المعار من النادي الاهلي بعد أن غاب عن مباريات الفريق الثلاثة ومن المتوقع أيضًا غيابه عن مواجهة الجمعة نظرًا لابتعاده عن التدريبات منذ فترة ليست بالقصيرة .
كما شهدت أيضا عودة فادي فريد ومحمد دبش بعد أن ابتعدا عن صفوف الفريق في مباراة الاثنين الماضي أمام الإنتاج الحربي التي فاز بها البنك الأهلي بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى أربعة نقاط من فوز وتعادل وخسارة وحيدة .
وسبق أن قدم محمد يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بفريق البنك الأهلي، الشكر لـ اللاعبين على الروح القتالية العالية والتي ظهرت علي لاعبي الفريق ، وأسفرت عن فوز البنك الأهلي بثلاثية علي فريق الإنتاج الحربي.
يشار إلى أن فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم، صعد للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه، ممثلًا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابى مع فريق بترول أسيوط فى مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلى الذى ثبّت أقدامه رسميًا فى دورى الأضواء متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.
وكان قد قرر مسئولو مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار الاستغناء عن 21 لاعبا من قوام الفريق الأساسي قبل إرسال القائمة الأولى بساعات قليلة .
وعلم "صدى البلد " أن المدير الفنى محمد يوسف قرر الإبقاء علي 7 لاعبين فقط من أصحاب إنجاز الصعود وهم "حسام الصانع ،وأحمد صبحي ، ومحمد حامد ، وأمير مدحت ، وعلي صابر ، ومحمد لعبة ، ومحمد مصطفي ". وقرر الاستغناء عن كل من "حمادة جلال ،ومصطفى عبد الستار ،ونادر السيد ،وطارق مصليحي ، وأحمد محمد ،ومحمد عبد الرحمن ، وعمرو عزت ،ومحمد فوزي ،والسيد منير ،وأمير زناتي ،ومحمود جمعة،وإسلام صلاح سولاري، وأحمد صبحي،وأحمد جمال ،وسمير ممدوح ، وعمرو سمير ،أحمد طارق ، وباهي زناتى ،وعبد الوهاب محمد، وماجد عادل ،ومحمود عبد المجيد .