تدريبات مكثفة لفريق البنك الأهلي استعداداً للدراويش

قرر المدير الفني لفريق البنك الأهلي محمد يوسف، إلغاء الراحة المعتادة عقب كل مباراة رسمية- بعد الفوز علي الإنتاج الحربي - نظرا لقلة الفترة الزمنية بين مباراة الإنتاج والاسماعيلي .





وشهدت التدريبات عودة شادي رضوان لاعب الفريق المعار من النادي الاهلي بعد أن غاب عن مباريات الفريق الثلاثة ومن المتوقع أيضًا غيابه عن مواجهة الجمعة نظرًا لابتعاده عن التدريبات منذ فترة ليست بالقصيرة .





كما شهدت أيضا عودة فادي فريد ومحمد دبش بعد أن ابتعدا عن صفوف الفريق في مباراة الاثنين الماضي أمام الإنتاج الحربي التي فاز بها البنك الأهلي بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى أربعة نقاط من فوز وتعادل وخسارة وحيدة .





وسبق أن قدم محمد يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بفريق البنك الأهلي، الشكر لـ اللاعبين على الروح القتالية العالية والتي ظهرت علي لاعبي الفريق ، وأسفرت عن فوز البنك الأهلي بثلاثية علي فريق الإنتاج الحربي.





يشار إلى أن فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم، صعد للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه، ممثلًا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابى مع فريق بترول أسيوط فى مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلى الذى ثبّت أقدامه رسميًا فى دورى الأضواء متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.





وكان قد قرر مسئولو مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار الاستغناء عن 21 لاعبا من قوام الفريق الأساسي قبل إرسال القائمة الأولى بساعات قليلة .



