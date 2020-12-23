بعد فقء عينيه وبتر ذراعيه.. شاهد فتى الزرقاء الأردني بأطراف صناعية

أظهرت تقارير مصورة لفتى الزرقاء الأردني الذي أثارت قضيته ضجة واسعة في أوساط المجتمع الأردني بعد تعرضه لحفلة تعذيب علي يد عدد من الشباب فقد على أثرها ذراعيه وعينيه.





وتداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من جلسات تدريب فتي الزرقا على استخدام الأطراف الاصطناعية استعدادا لتركيبها بعد إنهاء التدريب و التأهيل .





وكان عدد من الأشخاص اعتدوا في وقت سابق على الفتى صالح، المعروف إعلاميا بفتى الزرقاء، بعدما اختطفوه وقاموا ببتر يديه وألحقوا أضرارا بالغة بعينيه.





وزعم المتهمون أن جريمتهم هذه جاءت انتقاما من والد الفتى لـ"ارتكابه" جريمة بحق أحد أقربائهم.





وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين جميعا، وتمت إحالتهم الى محكمة أمن الدولة للنظر في القضية.



