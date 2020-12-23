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منوعات

شاهد.. صاحب مقطع وصية أبويا أسلم قبل ما يموت: عندي رسالة ونجحت في تقديمها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:23 م
من فيديو (وصية أبويا)
من فيديو (وصية أبويا)
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أماني إبراهيم
أثار مقطع فيديو الجدل برغم أن لا تتعدى مدته دقيقة واحدة، إلا أنه سرعان ما تصدر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تداوله بعنوان (وصية ابويا.. أسلم قبل ما يموت)، ويظهر فيه ابنان يرفضان تنفيذ وصية والدهما الراحل وهي أعمال خيرية ونعتوه بكلمات تصفه بالوحشية والبخل.

تواصل «صدى البلد» مع الممثل محمد الصياد الذي ظهر في مقطع الفيديو، مجسدا دور أحد الابناء المعترضين، وقال أنه قام بتصوير المشهد ومدته طويلة ولكن تم اقتطاع هذه الدقيقة منه وتداولها على نطاق واسع،  ليصبح التريند الجديد على مواقع التواصل الإجتماعي لمدة 3 ايام متتالية. 

يبرر الصياد تصوير الفيديو بأن له هدف وقضية وهي سوء رفض الابناء لتنفيذ وصية الأب أو الأم بعد رحيلهم، وعبر عن ذلك من خلال التمثيل بتلقائية، بعدما اوضح المحامي له وصية الأب بأنها إقامة مائدة إطعام سنويا في شهر رمضان وإقامة العزومات للجيران وكولدير في الشارع باسم الأب.

استنكر الابنان في المقطع وهما محمد وحموكشة، وصية الأب، وقال لشقيقه في الفيديو: "الحق أبوك اسلم قبل ما يموت، لا دي مش وصية ابويا أنا، ده طلق أمي علشان عزمت خالي"، ويبرر محمد هذا المشهد قائلا: "كنا بنتكلم بعفوية وشكل ارتجالي بدون تحضير اسكربت مسبق".

الممثل محمد ابن مدينة المنصورة، صاحب الأصول الريفية متمسك بالأصول الأسرية والعلاقات الإنسانية، وهذا ما دفعه للتعبير عن قضية عدم تنفيذ الوصية، ويقول لـ «صدى البلد»: "أنا تفرغت للتمثيل منذ فترة، وأقوم بتصوير مقاطع فيديو ونشرها وهذا فيديو قمت بتصويره قبل 3 أشهر، لأن الوصية لا يتم تنفيذها ويتضح في الفيديو أن الأب لم يحسن تربية ابنائه الذين أرادوا التغافل عن تنفيذ وصيته".

ظهر في الفيديو محام بهويته الحقيقية وهو المحامي هاني المتولي، أما الأخ الثاني فهو حموكشة ممثل شاب قزم عمره 22 عاما، ويقول الصياد: "قمت بتصوير العديد من الفيديوهات مع حموكشة وأرى بيننا انسجام وتلقائية في التمثيل".


شاهد.. صاحب مقطع وصية أبويا أسلم قبل ما يموت: عندي رسالة ونجحت في تقديمها
شاهد.. صاحب مقطع وصية أبويا أسلم قبل ما يموت: عندي رسالة ونجحت في تقديمها
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