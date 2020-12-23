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إبراهيم عيسى: توفير لقاح كورونا نجاح للحكومة.. ونشطاء الذعر هدفهم بث الرعب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:42 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال الكاتب الصحفى  والإعلامى إبراهيم عيسى، إن هناك نشطاء للذعر والفزع، وهذه الحالة، موجودة لدى كثير من الناس، بل وفى العالم أجمع، وتمكنت هذه المجموعة بأدوات على مواقع التواصل الاجتماع بث الرعب بنشر أخبارهم السوداء، مثل أخبار الاصابات والوفيات، وهناك من هو مهمته نشر الفزع.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس ان، العالم الآن فى لحظة مجيدة، بوجود لقاحات متعددة من شركات ومنافذ علمية، ومع ذلك يخرج أنصار الفزع، ومن لديهم رغبة فى استمرار الرعب، ويشكوون فى العلم، ويعلون من قيمة نظرية المؤامرة.

وتابع، لابد أن نتوقف عند نقطة هامة وهى وجود نجاح إنسانى، فهناك تحور جديد لفيروس كورونا، وهناك اجماع من الجميع سواء مؤسسات أو متخصصين فى كل أنحاء العالم، على حقائق علمية وهى أن كورونا تحور منذ بدايته وحتى الان  13 مرة، وأن التحور الجديد ظهر منذ أكثر من شهر فى جنوب أفريقيا وبريطانيا، ولكن المؤكد أن هذا ليس التحور الأول، وسيكون وراءه تحورات أخرى، و التحور يخص سرعة الانتشار، فالفيروس خرج عن السيطرة من حيث الانتشار.

وتابع، لا يجب أن يتحول الخوف إلى بث اليأس وقدرة العلماء على اكتشاف اللقاح والعلاج، فالحكومة تقول أرقام ووقائع وحقائق، ورغم أنها ليست موقع تصديق لدى البعض، وهذا حال الحكومات كلها، إلا أن هناك مجهودات تذكر، وتعاون الحكومة المصرية مع الإمارات واضح للجميع، وليس هناك شيء مطلوب سوى التباعد الاجتماعى والكمامة، حتى وان كانت الأرقام الرسمية غير دقيقة.
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