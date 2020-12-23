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فن

طوني خليفة يتعاقد على برنامج جديد على الإنترنت .. تفاصيل

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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محمد نحلة

وقع الإعلامي طوني خليفة عقدا لتقديم برنامج جديد مع منصة "صوت بيروت إنترناشيونال" التى تبث عبر الإنترنت.


ويأتي هذا التعاقد بعد أن أنهي "خليفة" عقده مع قناة "الجديد" الذي كان يقدم عليها برنامجا يحمل اسم "طوني خليفة".


منصة "صوت بيروت إنترناشيونال" تبث مؤخرا بالتوازي عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال "LBCI"، ومن المتوقع ضم مجموعة كبيرة من النجوم على منصتها. 


يذكر أن  طوني لا يملك صداقات كثيرة في الوسط الإعلامي والفني، لكنه قال إن الفنان الوحيد الذي تربطه به علاقة صداقة في لبنان هو وليد توفيق وزوجته، إضافة إلى صداقات أخرى خارجها مثل يسرا، وأصالة".


وعن حياته الشخصية، تزوج من المحامية اللبنانية رانيا عيسى في الأول من سبتمبر2005 بعد قصة حب دامت سبع سنوات لكن تأخر زواجه كان بسبب مرض والده ومعارضة أهل زوجته في البداية بسبب حياته الإعلامية الصاخبة، و رزق منها بولده الأول نور عام 2006 ثم إبنته جوليا وماريا التي أسماها على اسم والدته الراحلة عام 2008.

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