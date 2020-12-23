علي جمعة : أساس العلاقة بين العبد وربه الرضا والتسليم

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن أساس العلاقة التي بينك وبين ربك الرضا والتسليم, وبهما يستقيم لك كل شيء .





وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: أن أساس العلاقة التي بينك وبين إخوانك الكرم القائم على الحب, فالحب عطاء من غير حساب وانتظار شيء.





وأكد أن أساس العلاقة التي الإنسان وبين الخلق: الرحمة (الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ. ارْحَمُوا مَنْ في اْلأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّماءِ) ، { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }، (وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ)أساس العلاقة التي بينك وبين نفسك: (وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا).





واختتم الدكتور علي جمعة أن : القضية واضحة اضبط نفسك، وتذكر المنة، وانظر دائما أن جميع الخلق أفضل منك ..يقول أبو مدين: "وخــل حـظـك مـهما قـدموك ورا".



