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أخبار العالم

بعد تغريم إحدى الشركات.. الطيران المدني الكويتي يتوعد المخالفين

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:29 م
الطيران المدني الكويتي
الطيران المدني الكويتي
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محمود نوفل
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية والخاصة بسوق النقل الجوي، عن تغريم احدي الشركات بسبب عدد من المخالفات التي قامت بارتكابها، مشيرة الي اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق تلك الشركة. 

جاء ذلك علي خلفية الاحتماع الرابع لسنة 2020 للجنة الشكاوى والتحكيم في الإدارة العامة للطيران المدني برئاسة مدير إدارة النقل الجوي عبدالله الراجحي، وبحضور كل أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية، للنظر في شكاوى جمهور المسافرين ومخالفات مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران.

كما  ناقشت اللجنة خلال الاجتماع 20 شكوى، وذلك لمخالفتها القوانين والتعاميم الصادرة من الطيران المدني الكويتي.

واكد مدير إدارة النقل الجوي عبدالله الراجحي انه لا تهاون في الحفاظ علي حقوق الدولة والمسافرين، مطالبا الجميع بضرورو الالتزام بتطبيق كل القوانين والتعاميم الصادرة وتنظيم عمل سوق النقل الجوي في الكويت.

فيما وجه الراجحي شكره وتقديره للجهود التـــي يبذلــها مفتشـو سوق النقل الجــوي وامتنانه للعمل القائم والهادف الى الحفاظ على سير العمل بشكـــل جيد والكشف عن جميع المخالفات الموجودة.
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