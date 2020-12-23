بسبب كورونا .. قبول جميع الأعذار الطبية فى امتحانات صيدلة عين شمس

قال الدكتور خالد ابو شنب عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، انه الكلية سوف تتخذ كافة الاجراءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الاول مع الالتزام التام بعملية التباعد الاجتماعي وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات.





وأضاف عميد كلية صيدلة عين شمس لـ صدي البلد، أنه سوف يتم قبول جميع الأعذار الطبية بامتحانات الفصل الدراسي الاول هذا العام نظرا لجائحة كورونا، مشيرا إلى أنه لم يتم اكتشاف أي حالات كورونا بين الطلاب حتي الآن.





وأكد خالد أبو شنب، أن الكلية اعتمدت علي ٦٠٪ ؜من الامتخانات الإلكترونية خلال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول، لتقليل اعداد الطلاب داخل الكلية .





وأشار إلي أن الطلاب المرضي أو المخالطين لمريض كورونا بمسحة إيجابية، أو من يشعر بأي عرض يسمح له بإعادة امتحانات الفصل الدراسي الأول مرة ثانية وتم قبول جميع الأعذار الطبية وإعادة الامتحانات لهم بعد فترة وتحديد جدول ولكن بعد امتحانات الفصل الدراسي الاول .



