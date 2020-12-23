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حوادث

حبس المتهمين فى واقعة طفل "سيجارة وبانجو" بالدقهلية وإيداع الطفل دور رعاية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:45 م
الطفل
الطفل
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همت الحسينى
قررت النيابة العامة بالمنصورة حبس المتهمين في واقعة قيام طفل بتناول سيجارة وحشيش من خلال فيديو تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي.

كما قررت النيابة ايداع المتهمة الثانية احدى دور الرعاية للملاحظة.

و قررت ايضا ايداع الطفل صاحب الواقعة احدى دور الرعاية التابعة لجمعية رساله ببلقاس.

وكانت الاجهزة الامنية بالدقهلية قد تمكنت  من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "  يظهر خلاله أحد الأطفال وهو يدخن  سيجارة وحوله بعض الأشخاص أحدهم يقدم له طبق به مادة غير معلومة ويحثه على استنشاقها.

حيث ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد برصد المتابعة الاعلامية لمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " تداول مقطع فيديو يظهر فيه طفل يمسك سيجارة مشتعلة ويقوم بتدخينها ومن حوله بعض الاشخاص يتبادلون الضحك ويقوم احدهم بتقديم طبق به مادة غير معلومة ويحثه على استنشاقها .


تم تشكيل فريق بحث حيث تمكن من تحديد هوية  الطفل ويدعى  آدم . م  . ال ، 4 سنوات، مقيم منطقة ارض الطوبجى خلف جامعة السلاب  بالدقهلية كما  تم تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو وتبين أنهم 6 أشخاص والدة الطفل وتدعى فاتن . خ . ج ٢١ عاما مطلقه وخالة الطفل وتدعى ندى ١٦ عاما وتقيمان بذات العنوان و رضا . ح ٣٦ عاما ومقيم عزبة الشحاتين بالمنصورة مسجل شقى خطر وسابق اتهامه فى ٢٦ قضية متنوعه وشقيق الثالث من الام ويدعى عبد الفتاح . ال . ب ٤٨ عاما ومقيم شارع النخله بالمنصورة مسجل شقى خطر والسابق اتهامه فى ٢٣ قضية ونجل عم الثالث ويدعى محمد . ا . م ٥٢ عاما ومقيم شارع مستشفى الصدر بالمنصورة  وصديقة الأم وتدعى نورا . ا . ي ١٩ عاما ومقيمة قرية كفر العرب بمركز طلخا و جميعهم يعملون في تجميع أوراق الكرتون.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم قرروا بأن الفيديو تم تصويره بمعرفة صديقة الأم منذ شهر ونصف، أثناء تواجدهم جميعًا بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة ارض الطوبجى  بسندوب دائرة قسم شرطة أول المنصورة، وأن ما ظهر بالفيديو يتضمن قيام 2 منهم بتقديم سيجارة مشتعلة مخلوطة بنبات البانجو المخدر للطفل، وأخذها منه عقب ذلك ثم تقديم طبق به مسحوق " الباركينول "  للطفل وحثه على استنشاقه على سبيل المزاح، وأضافوا باعتياد والدة الطفل تقديم السجائر المخلوطة بنبات البانجو للطفل، وبمواجهة والدة الطفل أيدت ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
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