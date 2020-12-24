التصديرى للطباعة يروج للمنتجات المصرية فى ألمانيا استعدادا للدخول فى مناقصاتها

قال أحمد جابر وكيل المجلس التصديرى للطباعة والتغليف رئيس غرفة الطباعة فى اتحاد الصناعات، إن المجلس سيقوم بإرسال بيان بكافة المنتجات والسلع التى ينتجها قطاع الطباعة والتغليف والورق فى مصر إلى مكتب التمثيل التجارى بألمانيا لعرضها على السوق الألمانى والدخول بهذه المنتجات فى المناقصات التى تبرمها الدول الأوروبية لصالح ألمانيا فى هذا القطاع.





وأوضح أن البيانات لن تقتصر على عدد الشركات المسجلة بالمجلس والتى تقارب الـ 70 شركة، ولكن ستشمل استثمارات جميع الشركات فى القطاع فى السوق المصرية، مضيفا: "لن نظلم قطاع الطباعة والتغليف ونقتصر على عضوية المجلس التصديرى للتصدير لألمانيا".





وأضاف جابر أن هناك كثير من المنتجات يتضمنها قطاع الطباعة والتغليف ومنها، الكرتون والعلب المطبوعة والورق ومنتجات متعلقة بالبامبرز وخلافه والتغليف، فضلا عن المنتجات الخاصة بالسيارات وقطع غيارها وشركات المواد الغذائية، منوها إلى أنه يمكن تقسيم المنتجات إلى مجموعات وعرضها على السوق الألمانى لاختيار ما يرغب فى التعاقد على استيراده من مصر، كما سننتظر تعاون مكتب التمثيل التجارى بألمانيا لعرض الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات المصرية فى السوق الألمانى .

من جانبه علق الوزير مفوض تجارى ماهر الشريف رئيس مكتب التمثيل التجارى بألمانيا، قائلا: إن مكتب التمثيل التجارى يسعى للترويج لجميع المنتجات المصرية، وسنقدمها لكافة الجهات فى ألمانيا سواء فى المناقصات التى تبرم لمنح مصر حصة فى هذه المناقصات أو فى المجالات المطلوبة مثل الصناعات الدوائية وغيرها، كما سيواكب ذلك عرض إمكانيات الشركات فى قطاع التعبئة والتغليف والطباعة لمزيد من التعاقدات مع الشركات الألمانية الراغبة فى الاستيراد من مصر، وهو ما يرفع من الحصة التصديرية للمنتجات المصرية داخل السوق الألمانى .