ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري طب النوم توضح سبب الكوابيس

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:37 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قالت الدكتورة شهيرة لوزة استشاري طب النوم ورئيس الجمعية المصرية العلمية لأبحاث النوم، إن الإنسان ينام ثلث عمره.

وأضافت شهيرة لوزة  في مداخلة هاتفية بالإعلامي تامر أمين في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "هناك تخصص في طب النوم منذ الخمسينات ومتواجد في جميع  كليات الطب في مصر".

 وتابعت شهيرة لوزة: "النوم سلطان إذا طلبك أراحك، والفائدة من النوم هو شعور الفرد بالراحة".

وأكملت شهيرة لوزة: "طب النوم لا يدرس الكوابيس لكن الشخص عندما يتذكر أحلاما مفزعة ذلك يدل على الحالة النفسية وبالتالي تكثر الكوابيس مع الاكتئاب وحالات القلق والتوتر  وبعض الأدوية".

 ولفتت شهيرة لوزا: "هناك أنواع كثيرة من المنومات والبعض يأخذ المنومات بدون استشارة طبية، وتناول المنومات دون استشارة طبيب يزيد من اضطرابات النوم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أستاذ طب نفسي: قلة النوم تسبب خللا في وظائف المخ.. فيديو

علاج شرعي للتخلص من الكوابيس المستمرة

لو بتحلم كتير أو بيجيلك كوابيس .. استشاري طب نفسي يوضح كيفية التعامل معها

لازم تتعالج .. 7 أعراض تؤكد إصابة الطفل باضطرابات النوم

مش عارف تنام.. إليك طرق علاج الأرق بدون أدوية

دراسة: الكوابيس ترتبط بالقلق والأرق لدى مرضى القلب

ترشيحاتنا

ذروة كورونا.. "العليا للفيروسات" تحذر من 140 ألف إصابة في يناير.. فيديو

تأجيل قمة الأهلي والزمالك إلى أجل غير مسمى .. ننشر الأسباب

الحكومة: 300 إصابة بـ كورونا بين طلاب المدارس

اول رد فعل من الخطيب بعد فوز الأهلي على سونيديب فى دوري أبطال أفريقيا

القاهرة والاسكندرية والجيزة الأكثر إصابات.. وزيرة الصحة: 911 إصابة و42 حالة وفاة بكورونا اليوم

إصابة زوجة خالد الصاوي بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جديد.. باحثون: مناعة فيروس كورونا تستمر 8 أشهر

طريقة عمل كيكة البرتقال بالخلاط .. بوصفات سهلة

3 وصفات طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين