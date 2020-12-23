استشاري طب النوم توضح سبب الكوابيس

قالت الدكتورة شهيرة لوزة استشاري طب النوم ورئيس الجمعية المصرية العلمية لأبحاث النوم، إن الإنسان ينام ثلث عمره.





وأضافت شهيرة لوزة في مداخلة هاتفية بالإعلامي تامر أمين في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "هناك تخصص في طب النوم منذ الخمسينات ومتواجد في جميع كليات الطب في مصر".





وتابعت شهيرة لوزة: "النوم سلطان إذا طلبك أراحك، والفائدة من النوم هو شعور الفرد بالراحة".





وأكملت شهيرة لوزة: "طب النوم لا يدرس الكوابيس لكن الشخص عندما يتذكر أحلاما مفزعة ذلك يدل على الحالة النفسية وبالتالي تكثر الكوابيس مع الاكتئاب وحالات القلق والتوتر وبعض الأدوية".



