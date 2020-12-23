مجهوده مكنش عادى .. شقيق بيج رامي يكشف صعوبات مشوار أخيه فى حصد لقب "مستر أولمبيا"

قال محمد السبيعى ، شقيق البطل المصرى بيج رامى، الحاصل على لقب مستر أوليمبيا، إن استقبال أخيه غداً الخميس من المقرر أن يكون بحضور العائلة وجميع محبى البطل المصرى سواء من محافظة كفر الشيخ أو من باقى المحافظات.
وأضاف "السبيعى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة والمذاع عبر فضائية المحور ، أن المجهود الذى بذله شقيقه البطل المصرى بيج رامى كان مجهودا "غير عادى "، واحتاج لقدرات جسمانية خاصة .
وأشار إلى أن شقيقه البطل المصرى يتمتع بالإرادة والإصرار وهو ما ساعده على الوصول إلى هدف حصوله على مستر أوليمبيا في كمال الأجسام وذلك بعد دخوله العديد من المسابقات الدولية ولكنه نجح بالنهاية في حصد المركز الأول .
ويصل صباح غد الخميس النجم العالمى رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" بطل مستر أولمبيا 2020، الذى نجح فى التتويج باللقب فى النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح أول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر فى عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين.
ومن المنتظر أن يكون الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، فى استقبال "بيج" رامى، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة كوسكواد الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، من أجل تكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية، ومن المقرر أن يصل بيج رامى فى الساعة الحادية عشرة صباح الخميس بصالة "3" بمطار القاهرة.