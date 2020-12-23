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مجهوده مكنش عادى .. شقيق بيج رامي يكشف صعوبات مشوار أخيه فى حصد لقب "مستر أولمبيا"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:45 م
بيج رامى
بيج رامى
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شيرين عادل
قال محمد السبيعى ، شقيق البطل المصرى بيج رامى، الحاصل على لقب مستر أوليمبيا، إن استقبال أخيه غداً الخميس من المقرر أن يكون بحضور العائلة وجميع محبى البطل المصرى سواء من محافظة كفر الشيخ أو من باقى المحافظات.

وأضاف "السبيعى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة والمذاع عبر فضائية المحور ، أن المجهود الذى بذله شقيقه البطل المصرى بيج رامى كان مجهودا "غير عادى "، واحتاج لقدرات جسمانية خاصة . 

وأشار إلى أن شقيقه البطل المصرى يتمتع بالإرادة والإصرار وهو ما ساعده على الوصول إلى هدف حصوله على مستر أوليمبيا في كمال الأجسام وذلك بعد دخوله العديد من المسابقات الدولية ولكنه نجح بالنهاية في حصد المركز الأول . 

ويصل صباح غد الخميس النجم العالمى رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" بطل مستر أولمبيا 2020، الذى نجح فى التتويج باللقب فى النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح أول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر فى عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

ومن المنتظر أن يكون الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، فى استقبال "بيج" رامى، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة كوسكواد الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، من أجل تكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية، ومن المقرر أن يصل بيج رامى فى الساعة الحادية عشرة صباح الخميس بصالة "3" بمطار القاهرة.
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