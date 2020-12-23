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فن

أخبار الفن.. الحرافيش في ثوب جديد.. نور لـ صدى البلد: جوزي بيدلع الأولاد أكتر مني.. إصابة زوجة خالد الصاوي بفيروس كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:


الحرافيش في ثوب جديد.. المخرج أحمد فوزي صالح يبدأ تصوير ملحمة نجيب محفوظ


أعلن المخرج أحمد فوزي صالح عن دخول مسلسله الجديد "الحرافيش" حيز التنفيذ، بعد أن عكف على كتابته طوال الأشهر الماضية.

بعد التعافي من الوعكة الصحية.. محمد منير يظهر بـ"خرزة زرقا"| شاهد


نشر الفنان محمد منير صورة له ظهر من خلالها بخرزة زرقاء وضعها على عينه، عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بإنستجرام.

نور لـ صدى البلد: جوزي بيدلع الأولاد أكتر مني


كشفت الفنانة نور عن تفاصيل حياتها كأم وطريقة تعالمها مع أولادها في المنزل، وقالت في تصريحات لـ صدى البلد  أن الأمومة شعور عظيم، ولفت إلى أنها تحتاج وقت ومجهود كبير، ولفتت إلى أن زوجها هو من يدلع الأولاد أكثر منها ولكنها دائما «تزعق» لهما.

إصابة زوجة خالد الصاوي بفيروس كورونا


أعلنت  مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي، إصابتها بفيروس كورونا «كوفيد- 19» ، وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

ربنا يخليك لينا.. فيفي عبده توجه رسالة لمحمد منير بعد طرح برومو باب الجمال


حرصت الفنانة فيفي عبده على تهنئته المطرب محمد منير  على ألبومه الجديد.

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