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برلمانى عن المصريين بالخارج يكشف تفاصيل أزمة المصريين العالقين فى دبي.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:49 م
المصريين العالقين
المصريين العالقين
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محمود محسن
أكد الدكتور عباس السادات عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج أن المصريين العالقين في دبي كان من المفترض أن يتوجهوا إلى الكويت ولكن رحلتهم توقفت في دبي وهو ما سبب مشكلة.

وأضاف السادات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية أون أن العالقين المصريين في دبي يقدر عدهم بنحو 911 فرد مشيرا إلى أنه يجرى العمل على تلبية احتياجاتهم.

وتابع عضو مجلس النواب أن وزيرة الهجرة اعطت توجيهاتها ونجحنا في توفير التمويل اللازم من مساهمات من رجال الاعمال المصريين والإماراتيين ونجحنا فى تغطية نفقات واعاشة المصريين العالقين حتى يتم فتح المطارات واستكمال رحلاتهم.

وبحثت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، سبل دعم ومساعدة المصريين العالقين بالإمارات عقب تعليق الطيران بدولة الكويت الشقيقة، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية، كما تواصلت مع مؤسسة "مصر الخير"، حيث تم الاتفاق على تحمل المؤسسة لنفقات الإقامة الخاصة بالمصريين العالقين الذين انتهت فترة حجرهم وإقامتهم بالفنادق بدولة الإمارات وكان من المقرر لهم السفر خلال اليومين الماضيين، ولن يتمكنوا من سداد قيمة الإقامة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن التعاون مع مؤسسة "مصر الخير" يأتي في إطار تضافر الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتحقيقًا للهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك لتعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات والأطراف المعنية من أجل الوصول لتقديم كافة أشكال الدعم للمصريين بالخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الأولوية لتحمل نفقات الإقامة لمن كانت رحلاتهم مقررة اليوم وغدا، وتدريجيًا حتى انتهاء الأسبوع المعلن من الجانب الكويتي لتعليق حركة الطيران من وإلى دولة الكويت الشقيقة.
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