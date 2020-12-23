برلمانى عن المصريين بالخارج يكشف تفاصيل أزمة المصريين العالقين فى دبي.. فيديو

أكد الدكتور عباس السادات عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج أن المصريين العالقين في دبي كان من المفترض أن يتوجهوا إلى الكويت ولكن رحلتهم توقفت في دبي وهو ما سبب مشكلة.





وأضاف السادات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية أون أن العالقين المصريين في دبي يقدر عدهم بنحو 911 فرد مشيرا إلى أنه يجرى العمل على تلبية احتياجاتهم.





وتابع عضو مجلس النواب أن وزيرة الهجرة اعطت توجيهاتها ونجحنا في توفير التمويل اللازم من مساهمات من رجال الاعمال المصريين والإماراتيين ونجحنا فى تغطية نفقات واعاشة المصريين العالقين حتى يتم فتح المطارات واستكمال رحلاتهم.



