توتنهام يتأهل لـ نصف نهائي كأس الرابطة بفوزه على ستوك سيتي بالثلاثة





الويلزي جاريث بيل افتتح التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 22، ولكن تومسون أحرز هدف التعادل لستوك سيتي في الدقيقة 53.





وأحرز الويلزي الآخر بين دافيز الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 70، ثم أضاف هاري كين الهدف الثالث وهدف تأكيد الانتصار للسبيرز في الدقيقة 81.





وانضم توتنهام لبرنيتفورد ومانشستر سيتي واللذين تأهلا لدور نصف النهائي، بعد فوزهما على كل من نيوكاسل يونايتد وارسنال على الترتيب.

حجز فريق توتنهام هوتسبير مقعدًا في دور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك بفوزه على نظيره ستوك سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.