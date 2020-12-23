محافظ قنا يزور كلية الهندسة ويشيد بطلاب الأزهر والأساتذة

زار اللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا يرافقه الدكتور محمود أبو زيد نقيب المهندسين بقنا والدكتور خالد صبري وكيل وزارة التربية والتعليم، كلية الهندسة بجامعة الأزهر بقنا وكان في استقباله الأستاذ الدكتور على حسن عميد الكلية والأستاذ الدكتور محمد جلال فرغلي وكيل الكلية.





تاتي هذه الزيارة في إطار التعاون الوثيق بين الكلية والمحافظة في عدد من المشروعات التى تنفذها المحافظة ولبحث التعاون في مجالات مختلفة في مجال التخطيط العمراني والطرق والكباري وتنقية ومعالجة المياه والتدريب المهني والكهرباء والطاقة.





وتفقد المحافظ، مقر مكتب دعم الإبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا ( تيكو الأزهر ) واستمع الى شرح من الأستاذ الدكتور محروس علي مدير وحدة الملكية الفكرية عن أهداف المكتب والمشروعات التي شارك فيها والخدمات التي يقدمها المكتب.





كما زار أيضا مقر حاضنة الأعمال التكنولوجية (رواق) بالكلية واستمع الى شرح من السيد الأستاذ الدكتور محمد جلال مدير الحاضنة عن دور الحاضنة في خدمة شباب المبتكرين والمخترعين من الطلاب والخريجين وما تقدمه من تمويل مالى ودعم فني واستشارات للفرق المحتضنة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي أكاديمية والتكنولوجيا ونماذج الشركات التى تخرجت من الحاضنة وفوز شركتين من الحاضنة بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار واستعداد الحاضنة لبدء دورة الاحتضان الثانية خلال الشهر القادم.