ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020.. تعرف عليها

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
استقرت  أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24 -12-2020، بعد أن تراجعت امس الاربعاء بنحو جنيهين، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارا 814 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وصل سعر الذهب عيار 24، إلى 930 جنيها للجرام

سجل  سعر الذهب عيار 21 نحو  814  جنيها للجرام 

وسعر الذهب عيار 18 سجل  699 جنيها للجرام . 

أما سعر الجنيه الذهب  بلغ  6,528 جنيها

فيما وصل سعر كيلو الذهب الى  932,571 جنيها. 
وبحسب تصريحات خبراء الذهب، فإن أسعار الذهب فى مصر تختلف بحسب المصنعية، إذ تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن .محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020

3 جنيهات زيادة في أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بـ 828 جنيها.. الذهب ثابت في مستهل التعاملات

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 820 جنيها للجرام

10 جنيهات تراجعا بأسعار جرام الذهب اليوم السبت 28 نوفمبر 2020

عيار 18 يسجل 685 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 6-12-2020

ترشيحاتنا

اكتشاف جديد.. باحثون: مناعة فيروس كورونا تستمر 8 أشهر

جريمة قتل غامضة.. مصاب بـ كورونا يضرب مريضا آخر حتى الموت بمستشفى أمريكي

محبط للغاية.. ريكاردو يعلق على رحيله من الإسماعيلي عقب 3 جولات بالدوري

في ذكرى ميلاده.. تعرف على حقيقة إصابة محمد فريد بمرض السرطان

أحمد الشيخ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي والتعاقد مع بيراميدز

عاجل.. اشتباكات عنيفة بين السودان وإثيوبيا على الحدود

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص

ضحى بحياته دون تردد.. مراهق يلقى حتفه غرقا بعد إنقاذ شقيقه من موت وشيك

جريمة قتل غامضة.. مصاب بـ كورونا يضرب مريضا آخر حتى الموت بمستشفى أمريكي