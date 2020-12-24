أسعار الذهب اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020.. تعرف عليها

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24 -12-2020، بعد أن تراجعت امس الاربعاء بنحو جنيهين، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارا 814 جنيها.





أسعار الذهب في مصر اليوم





وصل سعر الذهب عيار 24 ، إلى 930 جنيها للجرام





سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 814 جنيها للجرام





وسعر الذهب عيار 18 سجل 699 جنيها للجرام .





أما سعر الجنيه الذهب بلغ 6,528 جنيها





فيما وصل سعر كيلو الذهب الى 932,571 جنيها.

وبحسب تصريحات خبراء الذهب، فإن أسعار الذهب فى مصر تختلف بحسب المصنعية، إذ تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن .محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.